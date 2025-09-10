Uzun süredir sadece 200 TL’lik banknotları kabul eden ATM’ler ve düşük işlem limitleri nedeniyle yaşanan sorunlar, yeni güncelleme ile büyük ölçüde giderildi. Eylül ayı itibarıyla yürürlüğe giren yeni uygulama ile kart ve QR kod kullanılarak günlük 185 bin TL’ye kadar para yatırmak mümkün hale geldi.

Yüksek meblağlar için kolaylık sağlandı

Daha önce yüksek tutarda işlem yapmak isteyen banka müşterileri, sınırlı ATM limitleri nedeniyle işlemlerini şubelerden gerçekleştirmek zorunda kalıyordu. Yeni düzenleme sayesinde, büyük miktarlardaki paralar artık doğrudan bankamatikler üzerinden yatırılabilecek. Bu da hem banka şubelerindeki yoğunluğu azaltacak hem de müşterilere daha hızlı ve pratik bir işlem deneyimi sunacak.

Lokasyona göre farklı çekim limitleri

Para çekme limitlerinde de önemli bir değişikliğe gidildi. Bankalar, ATM’leri bulundukları konuma göre iki farklı kategoriye ayırdı:

AVM, cadde ve metro gibi halka açık alanlardaki bağımsız ATM’ler: Günlük çekim limiti 10 bin – 15 bin TL arasında olacak.

Banka şubelerinin içindeki ATM'ler: Günlük çekim limiti 35 bin – 50 bin TL arasında belirlendi.

Bu düzenleme ile bankalar, lokasyon bazlı esnek bir sistem kurarak güvenlik ve işlem yoğunluğu dengesini sağlamayı hedefliyor.

Birçok banka sisteme geçti

Yeni limit güncellemesi ilk etapta Türkiye’de faaliyet gösteren birçok özel banka tarafından uygulamaya konuldu. Bankacılık sektöründe yapılan bu yenilik, özellikle nakit ihtiyacı yüksek olan bireysel ve ticari müşterilerin işlemlerini kolaylaştıracak.

Uzmanlar, yeni limitlerin hem ATM’lerdeki işlem hızını artıracağını hem de bankaların dijitalleşme süreçlerine katkı sağlayacağını belirtiyor. Düzenlemenin ilerleyen dönemde tüm bankalarda yaygınlaştırılması planlanıyor.