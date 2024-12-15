Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi ve banka kartı dolandırıcılıklarını önlemek amacıyla milyonlarca ATM kullanıcısını ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe koydu. Artık futbol takımlarının kuruluş tarihleri gibi tahmin edilebilir şifrelerin kullanımı yasaklanacak.

Dolandırıcılığa karşı şifre güvenliği genişletildi

BDDK, yeni düzenlemesiyle doğum tarihleri ve tarihi olayların önemli yılları gibi güvenlik açığı oluşturabilecek şifrelerin ardından, futbol takımlarının kuruluş yıllarını da yasaklı listeye ekledi. Taraftarların sıklıkla kullandığı bu şifrelerin, kart kopyalama ve dolandırıcılık olaylarını artırdığı belirtildi.

Avukat Nimet Türe, alınan kararı değerlendirerek, “Kullanıcılar artık 1453, 1881, 1915 gibi önemli tarihleri veya takımlarının kuruluş yıllarını şifre olarak belirleyemeyecek. Tekrarlanan plaka numaraları gibi tahmin edilebilir diğer kombinasyonlar da yasak kapsamında” dedi.

Şifre ihlalinde kartlar bloke edilecek

Yeni düzenleme kapsamında, kullanıcıların ısrarla yasaklı bir şifreyi belirlemek istemesi durumunda banka kartlarının bloke edileceği bildirildi. BDDK, bu önlemlerin kart güvenliğini artırmayı ve dolandırıcılık olaylarını en aza indirmeyi hedeflediğini vurguladı.