Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, 2025’in ocak-eylül döneminde aldatıcı reklam ve tanıtımlar nedeniyle toplam 188 milyon 716 bin 434 lira idari para cezası uyguladı. Kurul, özellikle elektrikli araç, müzik-video platformları ve hac tanıtımlarını mercek altına aldı.

9 ayda 20 bin dosya incelendi

Reklam Kurulu, bu yılın 9 ayında 20 bin 372 dosyayı inceleyerek, aldatıcılık, ekonomik çıkarların etkilenmesi ve tüketicinin bilgi eksikliğinin istismar edilmesi gibi kusurları değerlendirdi.

19 bin 78 dosya mevzuata uygun olmadığı için incelenmedi.

1.289 dosya gündeme alındı; 1.164’ü mevzuata aykırı bulundu.

Uygulanan tedbirler:

765 dosya için durdurma cezası

17 dosya için durdurma ve erişim engeli

4 dosya için düzeltme

301 dosya için idari para cezası ve durdurma

14 dosya için idari para, durdurma ve erişim engeli

63 dosya için yalnızca erişim engeli

Aldatıcı reklamların kapsamı şöyle:

Elektrikli araçların sürüş menzili ve kullanıcı bilgileri

Müzik, video ve medya abonelik süreçlerinde “karanlık ticari tasarım” uygulamaları

Yasa dışı kumar ve bahis tanıtımları

“Özel hac vizesi” ve “kurasız hac” gibi yanıltıcı reklamlar

Bakanlıktan tüketicilere öneriler

Bakanlık yetkilileri, tüketicilerin mağduriyet yaşamaması için şunları önerdi:

Satıcı ve sağlayıcı hakkında şikayet ve detaylı bilgileri incelemek. Ürün fiyatını farklı mecralarda araştırmak. Satıcının kendi web sitesinden ürün ve fiyat kontrolü yapmak. SSL sertifikası, 3D güvenlik ve sanal kart gibi güvenli ödeme yöntemlerini kullanmak. Ön bilgilendirmeleri detaylı şekilde okumak