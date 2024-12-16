Bursa'nın Karacabey ilçesinden İzmir'e doğru yola çıkan bir araç, kaput panjuruna sıkışan şahinle ilgili ilginç bir olaya sahne oldu. 345 kilometre boyunca sıkışan şahin, Balçova Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı ve tedavi altına alındı.

Olayın başlangıcı: Garip davranışlar fark edildi

Bursa'nın Karacabey ilçesinden Balçova'ya seyahat eden Yusuf Mol, yolculuk sırasında kedilerin alışılmadık şekilde davrandığını fark etti. Bu davranışlar, Mol'u aracın detaylı bir şekilde incelenmesi için harekete geçirdi.

Kaput panjurunda bulunan şahin şaşkınlık yarattı

Mol, aracın kaputunun ön kısmındaki panjur bölümüne göz attığında bir şahinin sıkışmış olduğunu gördü. Şahinin uzun bir yolculuk yapmış olması gerektiği düşünülerek, hemen Balçova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne haber verildi.