Karşıyaka sevdalıları tarafından her yıl kutlanan Dünya Karşıyakalılar Günü bu yıl, ünlü sanatçı Kıraç’ın konseriyle taçlanacak. Karşıyaka Belediyesi’nin düzenleyeceği bu büyük buluşma, 19 Aralık Perşembe günü saat 19.12’de, Suat Taşer Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Başkan Ünsal’dan davet: “Herkesi bu anlamlı günü birlikte kutlamaya davet ediyorum”

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Yüreği Karşıyaka sevdasıyla çarpan herkesi, bu anlamlı günü birlikte kutlamaya çağırıyoruz” dedi. Konser öncesinde, Karşıyaka Belediyesi ve Ege Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (EFSA) tarafından düzenlenen Dünya Karşıyakalılar Günü temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapılacak.

Kıraç’ın Karşıyaka için söyleyeceği en güzel şarkılar

Kıraç’ın sahne alacağı gece, saat 21.30’da Akşit Ersoy Project’in performansıyla devam edecek. Başkan Ünsal, bu etkinliklerle, Karşıyaka'nın sevdanın paylaşıldığı bir şehir olduğunu vurguladı ve konserin Ekim ayında terör saldırısı nedeniyle ertelendiğini hatırlatarak, Karşıyakalıları coşkulu kutlamalar için davet etti.