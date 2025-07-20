Avrupa kupaları kura çekimi bugün İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştiriliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna katılacak olan Türk temsilcileri Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in muhtemel rakipleri belli olacak.

Fenerbahçe'nin kura saati belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda yer alacak olan Fenerbahçe, kura çekimine TSİ 13.00’te dahil olacak. Sarı-lacivertli ekip, “lig yolu” olarak adlandırılan güzergâhta rakibini bu kurayla öğrenecek.

Beşiktaş, turu geçerse rakibini öğrenecek

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda karşılaşacağı Shakhtar Donetsk’i geçmesi halinde 3. eleme turunda karşılaşacağı takımı kura çekimiyle öğrenecek. Avrupa Ligi kuraları TSİ 14.00’te başlayacak.

RAMS Başakşehir'in kaderi Konferans Ligi'nde

RAMS Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Cherno More ile eşleşti. Temsilcimizin bu turu geçmesi halinde, 3. eleme turundaki rakibi TSİ 15.00’te yapılacak kura ile belli olacak. Aynı kura çekiminde, Beşiktaş'ın Avrupa Ligi’nden elenmesi durumunda Konferans Ligi’ndeki olası eşleşmesi de netleşmiş olacak.