Savunma sanayinde öğrenci imzası

Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, 2024-2025 yılı bitirme projeleri kapsamında geliştirdikleri yenilikçi çalışmalarla savunma sanayisine ve teknolojiye katkı sağladı. Helikopter platformları için mikroşerit anten tasarımı projesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından seçilerek dikkat çekti.

Helikopterler için anten tasarımı yapıldı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mustafa Seçmen danışmanlığında yürütülen Helikopterler İçin Eğimli/Kavisli Anten Tasarımı projesi, Miraç Alperen Yücel ve Ceren İstanbul tarafından tasarlandı. Proje, helikopter gövdesine entegre edilebilecek, aerodinamik yapıyı bozmayan, hafif ve verimli konformal mikroşerit anten çözümü sunmayı hedefledi. Savunma ve havacılık sektörlerinde kullanılması planlanan bu anten tasarımı, TUSAŞ’ın ilgisini çekerek ileri teknoloji projeleri arasına girdi.

Otonom sürüş destek sistemi geliştirildi

Öğrencilerden Aysu Aksoy, Berkan Akpınar ve Elif Nur Koçak, Dr. Öğretim Üyesi Mahir Kutay’ın danışmanlığında, derin öğrenme tabanlı Otonom Sürüş Destek Sistemi geliştirdi. Sistem, şerit takibi, obje tanıma ve trafik levhası tanıma fonksiyonlarını bir araya getirerek ekonomik ve gelişmiş bir sürüş destek çözümü sundu.

Meyve toplayan drone projesi hayata geçti

Osman Görgen, Yiğit Aslum, İrem Nur Ceylan ve Arda Harman, Prof. Dr. Mustafa Gündüzalp yönetiminde, meyveleri tespit edip toplayabilen Drone Tabanlı Meyve Toplama Cihazı geliştirdi. Kamera ve robotik kola sahip drone, tarım alanlarında yenilikçi kullanım imkanları sundu.

Duyguya göre zorlaşan video oyunu

Doç. Dr. Nalan Özkurt danışmanlığında geliştirilen Duyguya Dayalı Dinamik Dengeleme Sistemi, oyuncunun yüz ifadelerini analiz ederek oyun zorluğunu oyuncunun duygusal durumuna göre ayarlıyor. Ekin Çetin ve Alp Onat Topçam tarafından geliştirilen sistem, oyun deneyimini kişiselleştiriyor.

Afet tahmin sistemi dikkat çekiyor

Bengisu İnal ve İrem Bacanlı, Doç. Dr. Burhan Gülbahar danışmanlığında Kuantum ve Klasik Makine Öğrenmesi tekniklerini kullanarak Afet Tahmin Sistemi tasarladı. Proje, doğal afet gibi kritik olayların gerçek zamanlı veri analizleriyle önceden tahmin edilmesini amaçlıyor.

Yaşar Üniversitesi öğrencileri, bu projelerle hem yerel hem de uluslararası teknoloji alanında nitelikli iş gücüne katkı sağladığını gösterdi. Öğrenciler, gerçek hayat mühendislik problemlerine yenilikçi çözümler üreterek mezuniyet projelerini başarıyla tamamladı.