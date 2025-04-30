1 Mayıs 2025 Perşembe günü Aydın genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlar sel ve yıldırım riskine karşı uyarıldı.

1 Mayıs Perşembe günü Aydın'da sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü Aydın genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak yağışların öğleden sonra şiddetini artırması öngörülüyor.

Yağışlarla birlikte rüzgarın kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise 2-4 derecelik düşüş yaşanacak. Özellikle açık alanda çalışan vatandaşların dikkatli olması istendi.

1 Mayıs Perşembe günü ilçe ilçe Aydın hava durumu

En Düşük (°C) En Yüksek (°C) Hava Durumu
Efeler 11 22 Gök gürültülü sağanak yağışlı
Kuşadası 13 21 Gök gürültülü sağanak yağışlı
Didim 14 20 Gök gürültülü sağanak yağışlı
Söke 12 22 Gök gürültülü sağanak yağışlı
Nazilli 10 23 Gök gürültülü sağanak yağışlı
Germencik 11 22 Gök gürültülü sağanak yağışlı
Bozdoğan 9 20 Gök gürültülü sağanak yağışlı
Koçarlı 10 21 Gök gürültülü sağanak yağışlı
Yenipazar 10 21 Gök gürültülü sağanak yağışlı
Çine 11 22 Gök gürültülü sağanak yağışlı

Meteoroloji ani su baskınları için uyardı

Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

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Araç kullanacaklar dikkat!

Yağış sırasında görüş mesafesinde azalma, kaygan zemin ve trafikte yoğunluk yaşanabileceği belirtildi. Sürücüler temkinli hareket etmeli.

Kaynak: HABER MERKEZİ