1 Mayıs 2025 Perşembe günü Aydın genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlar sel ve yıldırım riskine karşı uyarıldı.
1 Mayıs Perşembe günü Aydın'da sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, 1 Mayıs 2025 Perşembe günü Aydın genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak yağışların öğleden sonra şiddetini artırması öngörülüyor.
Yağışlarla birlikte rüzgarın kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında ise 2-4 derecelik düşüş yaşanacak. Özellikle açık alanda çalışan vatandaşların dikkatli olması istendi.
1 Mayıs Perşembe günü ilçe ilçe Aydın hava durumu
|En Düşük (°C)
|En Yüksek (°C)
|Hava Durumu
|Efeler
|11
|22
|Gök gürültülü sağanak yağışlı
|Kuşadası
|13
|21
|Gök gürültülü sağanak yağışlı
|Didim
|14
|20
|Gök gürültülü sağanak yağışlı
|Söke
|12
|22
|Gök gürültülü sağanak yağışlı
|Nazilli
|10
|23
|Gök gürültülü sağanak yağışlı
|Germencik
|11
|22
|Gök gürültülü sağanak yağışlı
|Bozdoğan
|9
|20
|Gök gürültülü sağanak yağışlı
|Koçarlı
|10
|21
|Gök gürültülü sağanak yağışlı
|Yenipazar
|10
|21
|Gök gürültülü sağanak yağışlı
|Çine
|11
|22
|Gök gürültülü sağanak yağışlı
Meteoroloji ani su baskınları için uyardı
Meteoroloji, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
Araç kullanacaklar dikkat!
Yağış sırasında görüş mesafesinde azalma, kaygan zemin ve trafikte yoğunluk yaşanabileceği belirtildi. Sürücüler temkinli hareket etmeli.