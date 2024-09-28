Aydın’ın Çine ilçesi Söğütçük Mahallesi yakınlarında 28 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen motosiklet kazasında Abdullah Yeşilyiş adlı sürücü hayatını kaybetti. Kaza, Aydın-Muğla karayolu üzerinde saat 16.30 sularında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 35 BPN 485 plakalı motosikletiyle Muğla yönüne doğru ilerleyen 48 yaşındaki Abdullah Yeşilyiş, direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi.

Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalelerde, 112 Acil Sağlık ekipleri Abdullah Yeşilyiş’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Abdullah Yeşilyiş’in cenazesi, ölüm sebebinin kesin olarak belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.