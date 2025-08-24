Aydın İl Jandarma Komutanlığı, şehir genelinde düzenlediği geniş kapsamlı denetimlerle vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmayı sürdürüyor. Komutanlık, günübirlik kiralanan evler ve kiralık araç firmalarını kapsayan “Güven ve Huzur Uygulaması” ile genel asayişi denetledi.

Uygulama, iki aşamalı olarak gerçekleştirildi ve 79 unsur ile 246 personel görev aldı. Denetimlerde toplam 123 günübirlik kiralanan ev ile 11 kiralık araç firması kontrol edildi. Yapılan incelemelerde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı belirtildi.

Jandarma yetkilileri, uygulamanın amacının şehirde genel asayişi sağlamak ve vatandaşların güvenliğini pekiştirmek olduğunu ifade etti. Ayrıca denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini vurgulayan yetkililer, vatandaşların huzurunun öncelikleri olduğunu kaydetti.