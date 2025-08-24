Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP’den AK Parti’ye geçişinin ardından siyasette tartışma yaratan İzmir adaylığı iddialarına yanıt verdi. Çerçioğlu, “Benim böyle bir gündemim yok. Biz Aydın’a hizmet etmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Siyaset kulislerinde Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçişinin ardından “İzmir’den aday olacak” yönünde çeşitli spekülasyonlar dolaşırken, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, tv100 ekranlarında konuya dair açıklamalarda bulundu.

Burhan, Çerçioğlu’nun parti değişikliği sonrasında CHP’de yaşanan tartışmalara dikkat çekerek, “Özlem Çerçioğlu’nun AK Parti’ye geçmesiyle CHP’de dengeler sarsıldı. Bazı medya organları ise Çerçioğlu hakkında manipülatif haberler yapmaya başladı. İzmir’den aday olacağına dair iddialar tamamen gerçek dışıdır. Seçimlere daha dört yıl var ve bu süre içinde her şey değişebilir. Bu tür haberler spekülatif ve manipülatif niteliktedir.” değerlendirmesinde bulundu.

Çerçioğlu’nun kendisine yöneltilen İzmir adaylığı sorusuna ise net bir yanıt verdiği belirtildi. Burhan, “Kendisi, ‘Bu iddialar tamamen yalan ve spekülasyondur. Benim böyle bir gündemim yok. Biz Aydın’a hizmet etmeye devam edeceğiz.’ dedi.” sözlerini aktardı.

Özlem Çerçioğlu’nun açıklamaları, hem Aydın’da hem de Türkiye siyasetinde gündeme gelen spekülasyonları net biçimde yalanlamış oldu. Belediye Başkanı, önümüzdeki dönemde Aydın’a yönelik hizmetlerini sürdürmeye odaklanacağını vurguladı.