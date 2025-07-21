“Her Şey Elimizde” diyerek vatandaşlara broşür dağıttılar

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, sıcak hava koşullarının etkisini artırdığı yaz döneminde orman yangınlarının önlenmesi ve çevre kirliliğinin azaltılması amacıyla bilinçlendirme faaliyetlerine hız verdi. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Kuşadası İlçe Jandarma Komutanlığı personelinin iş birliğiyle gerçekleştirilen çalışma kapsamında, vatandaşlara çeşitli uyarı ve bilgilendirmeler yapıldı.

Yangın riski oluşturan davranışlara dikkat çekildi

Kampanya süresince "Her Şey Elimizde" sloganı ile hareket eden jandarma ekipleri, sahada vatandaşlara “Ormanlık Alanlarda Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar” başlıklı bilgilendirici broşürler dağıttı. Broşürlerde; ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin gelişigüzel atılmaması, izinsiz giriş yapılmaması, cam ve kırık atık bırakılmaması gibi konulara dikkat çekildi.

Çevre bilinci artırılmaya çalışılıyor

Jandarma yetkilileri, yürütülen çalışmaların çevre duyarlılığını artırmayı hedeflediğini belirtti. Vatandaşlara, özellikle orman yangınlarının büyük felaketlere yol açabileceği ve küçük bir dikkatsizliğin bile ciddi sonuçlar doğurabileceği aktarıldı.

Denetimler aralıksız sürecek

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik denetimlerin ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yaz sezonu boyunca aralıksız devam edeceği ifade edildi. Yapılan bu çalışmaların, halkın duyarlılığını artırarak doğal alanların korunmasına katkı sunması hedefleniyor.