Aksakal: “Kıbrıs Türk halkının huzuru ve güvenliği sağlandı”

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 51. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Aksakal, harekâtın yalnızca Kıbrıs Türk halkının can güvenliğini sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda adaya barış, huzur ve özgürlük getirdiğini ifade etti.

“Kuzey Kıbrıs sonsuza kadar egemen kalacaktır”

Mesajında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak varlığını sürdürmeye devam edeceğini belirten Aksakal, “Kıbrıs Türk Halkının ve Türk milletinin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Ecevit ve Denktaş’a saygı duruşu

Aksakal, bu anlamlı günde Kıbrıs Türk halkının lideri Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve harekâtı “Biz aslında savaş için değil barış için, sadece Türklere değil Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz” sözleriyle başlatan DSP Onursal Genel Başkanı ve dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’i rahmetle andığını belirtti.

Aksakal, mesajında ayrıca 37. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üyeleriyle birlikte, harekât sırasında şehit düşen Mücahit ve Mehmetçiklere rahmet; hayatta olan gazilere ise minnet duygularını iletti.

DSP Genel Başkanı Aksakal’ın mesajı, Kıbrıs Barış Harekâtı’nın tarihsel ve siyasi önemine vurgu yaparak, barış ve egemenlik vurgusunu ön plana çıkardı.