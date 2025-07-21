Trendyol 1. Lig’de yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam eden Göztepe, Fransa 2. Lig takımlarından Stade Laval’da forma giyen sol bek Amin Cherni ile anlaşmaya vardı. Transferin kısa sürede resmiyet kazanması bekleniyor.



Göztepe, Transferde Hız Kesmiyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe, kadrosuna bir takviye daha yapmaya hazırlanıyor. İzmir temsilcisi, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Stade Laval’da oynayan 24 yaşındaki Tunuslu sol bek Amin Cherni ile prensipte anlaşma sağladı.

Resmiyet Haftaya Kalabilir

Kulüpler arasındaki detayların netleşmesinin ardından resmi imzaların atılması bekleniyor. Cherni'nin de sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı ve hafta içinde İzmir’e geleceği bildirildi.

Profesyonel Kariyerinde 62 Maç

Paris doğumlu Tunuslu oyuncu, bugüne kadar Fransa Ligue 2’de 62 maça çıktı ve 6 gol attı. Hem savunmada hem hücumda etkili performansıyla dikkat çeken Cherni, sol bek mevkisinin yanı sıra zaman zaman sol kanatta da görev alabiliyor.

Tunus Milli Takımı’nda 3 Maç

Amin Cherni, 2023 yılında ilk kez Tunus Milli Takımı forması giydi. Genç oyuncu şu ana kadar milli formayla 3 karşılaşmada sahaya çıktı.

Göztepe’nin Diğer Transferleri

Göztepe daha önce; sağ bek Arda Okan Kurtulan, savunma oyuncusu Allan Godoi, orta saha Rhaldney, forvet Janderson ve Ibrahim Sabra transferlerini tamamlamıştı. Amin Cherni ile birlikte savunma hattı güçlendirilmiş olacak.