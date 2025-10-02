AK Parti Aydın Milletvekili Ömer Özmen’in 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı

Yaşlı vatandaşlarımız; bilgi, birikim ve tecrübeleriyle toplumumuzun en değerli hafızasıdır. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, onların hayat kalitesini yükseltmek, sosyal hayata katılımlarını artırmak ve ihtiyaç duydukları tüm hizmetlere erişimlerini kolaylaştırmak temel önceliklerimiz arasında yer almaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, “Güçlü toplum, güçlü sosyal devlet” ilkesi doğrultusunda; yaşlı bireylerimizin refahını güvence altına alan sosyal güvenlik, sağlık, bakım ve sosyal destek hizmetleri kararlılıkla hayata geçirilmektedir.

Bu kapsamda;

• Huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinin kapasitesi sürekli artırılmakta,

• Evde bakım ve evde sağlık hizmetleri yaygınlaştırılmakta,

• Yaşlı aylığı ve sosyal yardımlar ile ekonomik destek sağlanmakta,

• Aktif yaşlanma politikaları ile sosyal hayata katılım teşvik edilmektedir.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yaşlı vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğunu önceleyen politikalarımız güçlendirilerek devam edecektir.

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle, tüm büyüklerimize sağlıklı, huzurlu ve hayırlı ömürler diliyoruz.

Av. Ömer Özmen

AK Parti Aydın Milletvekili

TBMM Adalet Komisyonu Üyesi