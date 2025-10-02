TOSBİ’nin “Geleneksel Katılımcı Buluşması”, Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş ve Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler’in ev sahipliğinde yapıldı. Geceye Tire Kaymakamı Vural Karagül, Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı ile sanayiciler katıldı.

8 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

EBSO Başkan Yardımcısı ve TOSBİ Müteşebbis Heyet Başkanı Akdaş, “91 fabrikamızda 8 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. 12 ülkeden 14 yabancı yatırımcımız var. Ancak parsellerin tamamı doldu, bir metrekare dahi boş yerimiz kalmadı. Bu yüzden Vakıflar Genel Müdürlüğü ile 1 milyon 470 bin metrekarelik genişleme için görüşüyoruz. Bu adım, İzmir ve Ege ekonomisine büyük katkı sağlayacak” dedi.

SU KRİZİNE ÇÖZÜM

TOSBİ’nin Ege’nin ilk Yeşil OSB Belgesini aldığını hatırlatan Akdaş, Dünya Bankası destekli projeyle arıtma tesisinde günlük 7 bin metreküp suyun 5 bin metreküpünü geri kazanacaklarını söyledi. “Böylece sanayicilerimiz geri kazanılan bu suyu üretimde kullanabilecek, Küçük Menderes’in su sorununa da çözüm olacak” dedi.

EĞİTİM VE SOSYAL YATIRIMLAR

Akdaş, 4 bin metrekarelik TIR parkı ve sosyal tesis inşaatının sürdüğünü, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile dört araç kapasiteli itfaiye binası yapıldığını belirtti. Ayrıca Ege Üniversitesi Tire Kutsan MYO ile öğrencilere staj imkânı sunduklarını, Ahi Evran MTAL’de açılan yeni bölümlerin sanayiye insan kaynağı kazandıracağını ifade etti. 2025’te TOSBİ Meslek Lisesi inşasına başlanacağını, 2026’da da kreşin açılacağını duyurdu.

CEMAL ALTINTAŞ’A ANMA

Akdaş, uzun yıllar TOSBİ yönetiminde görev yapan merhum Cemal Altıntaş’ı rahmetle andı. “Mütevazı kişiliği ve çalışkanlığıyla hepimizin gönlünü fethetmişti” diyen Akdaş ve TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler, Altıntaş’ın eşi Necla Altıntaş ve oğlu EBSO Meclis Üyesi Emir Altıntaş’a plaket takdim etti.

GÖKÇÜOĞLU: “ÖRNEK OSB”

EBSO Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, TOSBİ’nin bugün Türkiye’nin sayılı OSB’lerinden biri olduğunu belirterek, “Başarı bir hayalle başlar, adım adım yükselir. TOSBİ bugün örnek bir OSB haline geldi” dedi.

GELECEK FABRİKASI FONU

TOSBİ Yönetim Kurulu Üyesi Gülçin Güloğlu Uğuz, Çeşme Maratonu’nda TEV yararına koşarak 300 bin TL bağış topladıklarını ve bu kaynağın TOSBİ Gelecek Fabrikası Fonu’na aktarıldığını söyledi. Fonla 8 öğrencinin eğitimine destek olduklarını belirten Güloğlu Uğuz, “Kadın gücünün sırtı yere gelmez” dedi. Akdaş ve Gürler, Güloğlu Uğuz’a teşekkür çiçeği sundu.

TÜRKİYE’NİN GURURU

Tire Kaymakamı Vural Karagül, TOSBİ’nin 8 bin kişilik istihdamıyla sadece Tire’ye değil tüm Türkiye’ye katkı sunduğunu belirtti. Kaymakamlık olarak her zaman destek verdiklerini vurguladı.

SU KAYNAKLARI İÇİN ÖN İZİN

Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, İZSU ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda arıtma tesislerinde işlenen suyun OSB kullanımına açılması için ön izin alındığını açıkladı.

TİRE’NİN TARİHSEL VE TARIMSAL GÜCÜ

Tire Ticaret Odası Başkanı Mehmet Nadir Delikanlı, ilçenin şiş köfte ve dokuma ürünlerinin coğrafi işaret aldığını, şiş köftenin dünya mutfak atlasında birinci sıraya çıktığını söyledi. Delikanlı ayrıca Tire’nin karadut, ceviz, incir ve kestane üretimindeki gücüne dikkat çekti.