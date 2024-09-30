Aydın'da, 1 Ekim 2024 Salı günü şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında çeşitli bölgelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, Pazartesi günü belirli saat aralıklarında gerçekleşecek. Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, planlanan kesintilerin detayları aşağıda yer almaktadır.

İşte detaylı kesinti bilgileri:

Kesinti yapılacak yerler:

İstasyon Mh. ( Ergenekon Sk. Halil Zeki Kocabaş Sk. Halil Zeki Kocabaş Sk. Zübeyde Hanım Sk. Zübeyde Hanım Sk. Yavuz Selim Sk. Yavuz Selim Sk. Mevlana Sk. Mevlana Sk. Kaymakam Muammer Kutlu Sk. Kaymakam Muammer Kutlu Sk. Cabacı Sk. Cabacı Sk. Ali İhsan Kalmaz Sk. Ali İhsan Kalmaz Sk. Aydın Atatürk Hastanesi Ek Hizmet Binası Aydın Atatürk Hastanesi Ek Hizmet Binası Ergenekon Sk. )

Kesinti saati: 09:30-11:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler: İstasyon Mh. ( Ergenekon Sk. Yavuz Selim Sk. Yavuz Selim Sk. Mevlana Sk. Mevlana Sk. Kaymakam Muammer Kutlu Sk. Kaymakam Muammer Kutlu Sk. Cabacı Sk. Cabacı Sk. Zübeyde Hanım Sk. Zübeyde Hanım Sk. Namık Kemal Cd. Namık Kemal Cd. Ergenekon Sk. )

Hıdırbeyli Mh. ( Sabancı Sk. Sabancı Sk. Gelincik Sk. Gelincik Sk. Park Sk. Park Sk. Namık Kemal Cd. Namık Kemal Cd. )

Kesinti saati: 11:30-12:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler:

Park Mh. ( Atatürk Cd. Atatürk Cd. )

Kesinti saati: 13:00-13:30

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler:

Park Mh. ( Mursallı Yolu Mursallı Yolu )

Mursallı Mh. ( Anayol Kümesi Küme Evleri Anayol Kümesi Küme Evleri )

Reisköy Mh.

Kesinti saati: 14:00-14:30

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler:

Yedieylül Mh. ( Eski Spor Sahası Sk. Değirmencik Cd. Değirmencik Cd. Avcılar Sk. Avcılar Sk. Dere Sk. Dere Sk. Arpacıoğlu Cd. Arpacıoğlu Cd. Kurt Dereli Cd. Kurt Dereli Cd. Yunus Emre Cd. Yunus Emre Cd. Yaşar Doğu Cd. Yaşar Doğu Cd. Eski Spor Sahası Sk. )

Kesinti saati: 15:00-16:30

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler:

Mesudiye Mh. ( Atatürk Cd. Atatürk Cd. )

Yedieylül Mh. ( Alangüllü Sk. Alangüllü Sk. )

Ömerbeyli Mh. ( İzmir-Aydın Otoyolu İzmir-Aydın Otoyolu )

Alangüllü Mh. ( Alangüllü Sk. Alangüllü Sk. )

Kesinti saati: 17:00-17:30

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler:

Ortaklar Mh. ( İtimat Sk. Korkmaz Sk. Korkmaz Sk. Alparslan Sk. Alparslan Sk. Ongun Sk. Ongun Sk. Uzunırmak Sk. Uzunırmak Sk. Abdullah Acar Sk. Abdullah Acar Sk. CENGİZ CENGİZ 135 135 Yörük Sk. Yörük Sk. Havva Şahin Sk. Havva Şahin Sk. İç Sk. İç Sk. İtimat Sk. İstikbal Sk. İstikbal Sk. İstikamet Sk. İstikamet Sk. İpek Sk. İpek Sk. İn Sk. İn Sk. Öztürk Sk. Öztürk Sk. Özpınar Sk. Özpınar Sk. Özkan Sk. Özkan Sk. Çeşme Sk. Çeşme Sk. Çelimli Sk. Çelimli Sk. Çatal Sk. Çatal Sk. Çakıcı Sk. Çakıcı Sk. Zeytin Sk. Zeytin Sk. Yonca Sk. Yonca Sk. Yılmaz Sk. Yılmaz Sk. Yıldırım Beyazıt Sk. Yıldırım Beyazıt Sk. Yeni Sk. Yeni Sk. Yaşar Doğu Sk. Yaşar Doğu Sk. Yaylalı Sk. Yaylalı Sk. Yasemin Sk. Yasemin Sk. Yardım Sk. Yardım Sk. Yapıcı Sk. Yapıcı Sk. Yamanlar Sk. Yamanlar Sk. Yaka Sk. Yaka Sk. Uluat Küme Evleri Uluat Küme Evleri Ufuk Sk. Ufuk Sk. Toker Sk. Toker Sk. Tehnel Sk. Tehnel Sk. Taşkın Sk. Taşkın Sk. Talat Paşa Cd. Talat Paşa Cd. Süzen Sk. Süzen Sk. Selvi Sk. Selvi Sk. Savaş Sk. Savaş Sk. Sanayi Cd. Sanayi Cd. Şimal Sk. Şimal Sk. Ray Sk. Ray Sk. Pınar Sk. Pınar Sk. Pazar Sk. Pazar Sk. Park Çk. Park Çk. Nevin Sk. Nevin Sk. Mescit Sk. Mescit Sk. Mercan Sk. Mercan Sk. Köprü Sk. Köprü Sk. Kuyu Sk. Kuyu Sk. Kocabıçak Çk. Kocabıçak Çk. Kıbrıs Sk. Kıbrıs Sk. Kayısı Sk. Kayısı Sk. Kavaklı Sk. Kavaklı Sk. Kartal Sk. Kartal Sk. Karanfil Sk. Karanfil Sk. Karagöz Sk. Karagöz Sk. Kahraman Sk. Kahraman Sk. Irmak Sk. Irmak Sk. Güven Sk. Güven Sk. Güngen Sk. Güngen Sk. Güler Sk. Güler Sk. Gül Sk. Gül Sk. Genç Sk. Genç Sk. Gazi Özçelik Sk. Gazi Özçelik Sk. Gazi Alparslan Sk. Gazi Alparslan Sk. Gazi Ahmet Sk. Gazi Ahmet Sk. Erdem Sk. Erdem Sk. Efe Sk. Efe Sk. Doğru Sk. Doğru Sk. Dere Sk. Dere Sk. Demirkol Çk. Demirkol Çk. Delgen Sk. Delgen Sk. Dar Sk. Dar Sk. Civelek Sk. Civelek Sk. Camikebir Sk. Camikebir Sk. Batarya Sk. Batarya Sk. Avcı Sk. Avcı Sk. Akasya Sk. Akasya Sk. 109. Sk. 109. Sk. Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Meydanı Engin Sk. Engin Sk. Burhan Çınar Sk. Burhan Çınar Sk. Karcı Sk. Karcı Sk. Zeytinci Sk. Zeytinci Sk. Faikbey Sk. Faikbey Sk. Çakmak Oğlu Sk. Çakmak Oğlu Sk. Çamlı Sk. Çamlı Sk. Otmanlı Sk. Otmanlı Sk. Öğretmenler Sk. Öğretmenler Sk. Oktay Sk. Oktay Sk. Kalkınma Cd. Kalkınma Cd. Gümüş Sk. Gümüş Sk. Derviş Sk. Derviş Sk. Çağdaş Sk. Çağdaş Sk. Atçalı Sk. Atçalı Sk. İnönü Blv. İnönü Blv. İmren Sk. İmren Sk. Dutlu Sk. Dutlu Sk. İstiklal Sk. İstiklal Sk. İstasyon Sk. İstasyon Sk. Sakarya Sk. Sakarya Sk. Eseler 3. Sk. Eseler 3. Sk. Vakıf Sk. Vakıf Sk. Zafer Sk. Zafer Sk. Uysal Sk. Uysal Sk. Turgut Bey Sk. Turgut Bey Sk. Zübeyde Hanım Cd. Zübeyde Hanım Cd. Sümbül Sk. Sümbül Sk. Çınar Sk. Çınar Sk. Çalışkan Sk. Çalışkan Sk. Çakmak Sk. Çakmak Sk. Sanayi 5. Sk. Sanayi 5. Sk. Sanayi 4. Sk. Sanayi 4. Sk. Sanayi 3. Sk. Sanayi 3. Sk. Sanayi 2. Sk. Sanayi 2. Sk. Sanayi 1. Sk. Sanayi 1. Sk. Kubilay Sk. Kubilay Sk. Kırkpınar Sk. Kırkpınar Sk. Yağmur Sk. Yağmur Sk. Mert Sk. Mert Sk. Önder Sk. Önder Sk. Kazım Karabekir Cd. Kazım Karabekir Cd. Fatih Terim Sk. Fatih Terim Sk. Zambak Sk. Zambak Sk. Meşe Sk. Meşe Sk. Yeşiltepe 1. Sk. Yeşiltepe 1. Sk. Karakaya Sk. Karakaya Sk. Yıldız Sk. Yıldız Sk. Çiftçi Sk. Çiftçi Sk. Çağlayan Sk. Çağlayan Sk. Topel Sk. Topel Sk. Kurtuluş Sk. Kurtuluş Sk. Sağlık Cd. Sağlık Cd. Evren Sk. Evren Sk. Hürriyet Cd. Hürriyet Cd. Doktor Mahir Bey Cd. Doktor Mahir Bey Cd. Doğu Sk. Doğu Sk. İnan Sk. İnan Sk. Göçmenler Cd. Göçmenler Cd. Tepe Sk. Tepe Sk. Deniz Sk. Deniz Sk. Cihangir Sk. Cihangir Sk. Kale Sk. Kale Sk. Eseler 1. Sk. Eseler 1. Sk. Eseler 2. Sk. Eseler 2. Sk. Cihan Sk. Cihan Sk. Ceyhan Sk. Ceyhan Sk. Ünveren Sk. Ünveren Sk. Atatürk Cd. Atatürk Cd. Atalay Sk. Atalay Sk. Girne Sk. Girne Sk. Aydın Sk. Aydın Sk. Aydoğdu Sk. Aydoğdu Sk. Çukur Sk. Çukur Sk. Sağlık Çk. Sk. Sağlık Çk. Sk. Çavuşlar Sk. Çavuşlar Sk. Mersinli Sk. Mersinli Sk. Sürmeli Sk. Sürmeli Sk. Köprüaltı Sk. Köprüaltı Sk. Tanır Sk. Tanır Sk. Şener Sk. Şener Sk. Genç Osman Sk. Genç Osman Sk. Ünlü Sk. Ünlü Sk. Taşlı Cd. Taşlı Cd. Alparslan Türkeş Blv. Alparslan Türkeş Blv. Yalçın Ertan Sk. Yalçın Ertan Sk. 7 Eylül Cd. 7 Eylül Cd. Lale Sk. Lale Sk. Coşkun Sk. Coşkun Sk. Cevizli Sk. Cevizli Sk. Güneş Sk. Güneş Sk. Özden Sk. Özden Sk. Kiraz Sk. Kiraz Sk. Cemal Gürsel Cd. Cemal Gürsel Cd. Öktemler Cd. Öktemler Cd. Papatya Sk. Papatya Sk. İlker Sk. İlker Sk. Cengiz Sk. Cengiz Sk. Akgün Sk. Akgün Sk. Yavuz Sultan Selim Cd. Yavuz Sultan Selim Cd. Öner Sk. Öner Sk. Gedik Sk. Gedik Sk. İmbat Sk. İmbat Sk. Çankaya Sk. Çankaya Sk. Devrim Sk. Devrim Sk. Leylak Sk. Leylak Sk. Nergiz Sk. Nergiz Sk. Menekşe Sk. Menekşe Sk. Celal Bayar Cd. Celal Bayar Cd. Pınarbaşı Cd. Pınarbaşı Cd. Ertan Sk. Ertan Sk. Ali Kurlar Sk. Ali Kurlar Sk. Eşref Paşa Sk. Eşref Paşa Sk. Elmas Sk. Elmas Sk. Ardıç Sk. Ardıç Sk. Çam Sk. Çam Sk. Dicle Sk. Dicle Sk. Pamuk Sk. Pamuk Sk. Yamaç Sk. Yamaç Sk. Fırat Sk. Fırat Sk. Murat Sk. Murat Sk. Yeşiltepe Cd. Yeşiltepe Cd. Albayrak Sk. Albayrak Sk. Beldağ Sk. Beldağ Sk. Bahar Sk. Bahar Sk. Namık Kemal Cd. Namık Kemal Cd. Akgül Sk. Akgül Sk. Başarı Sk. Başarı Sk. Zeybek Sk. Zeybek Sk. Şahin Sk. Şahin Sk. Halide Edip Adıvar Sk. Halide Edip Adıvar Sk. Ege Cd. Ege Cd. Kültür Cd. Kültür Cd. Çetin Sk. Çetin Sk. Mehmet Akif Ersoy Cd. Mehmet Akif Ersoy Cd. Saygın Sk. Saygın Sk. Özlü Sk. Özlü Sk. Türkan Sk. Türkan Sk. Barış Manço Sk. Barış Manço Sk. İzmir Söke Yolu İzmir Söke Yolu Alparslan Türkeş Bulvarı Alparslan Türkeş Bulvarı )

Yamaç Mh.

Sazlı Mh.

Tekin Mh. ( Tekin Sk. Tekin Sk. İzmir Söke Yolu İzmir Söke Yolu )

Neşetiye Mh. ( ATATÜRK 2 CADDESİ ATATÜRK 2 CADDESİ Şehit Doğan Kef Sk. Şehit Doğan Kef Sk. Özaydın Çk. Özaydın Çk. Önder Sk. Önder Sk. Rüya Çk. Rüya Çk. Hayal Sk. Hayal Sk. Dutlu Sk. Dutlu Sk. Demiryolu Sk. Demiryolu Sk. Bülbül Sk. Bülbül Sk. Balcı Sk. Balcı Sk. 3. Nolu Sk. 3. Nolu Sk. Gazi Sk. Gazi Sk. Pazaryolu Sk. Pazaryolu Sk. 2. Nolu Sk. 2. Nolu Sk. 1. Nolu Sk. 1. Nolu Sk. Hilal Sk. Hilal Sk. Kurtuluş Cd. Kurtuluş Cd. Atatürk Cd. Atatürk Cd. Çamlıtepe Sk. Çamlıtepe Sk. Yıldız Sk. Yıldız Sk. Atatürk 2. Cd. Atatürk 2. Cd. Sarmaşık Sk. Sarmaşık Sk. Rüzgar 4. Nolu Sk. Rüzgar 4. Nolu Sk. Alparslan Türkeş Bulvarı Alparslan Türkeş Bulvarı )

Naipli Mh. ( EYLEMEVLERİ EYLEMEVLERİ yol yol Naipli Sk. Naipli Sk. )

Kızılcapınar Mh. ( Zambak Sk. Zambak Sk. Sümbül Sk. Sümbül Sk. Papatya Sk. Papatya Sk. Nergiz Sk. Nergiz Sk. Karanfil Sk. Karanfil Sk. Gül Sk. Gül Sk. Defne Sk. Defne Sk. Lale Sk. Lale Sk. Çay Sk. Çay Sk. Akasya Sk. Akasya Sk. Menderes Cd. Menderes Cd. Hüseyin Ercins Sk. Hüseyin Ercins Sk. Yasemin Sk. Yasemin Sk. Manolya Sk. Manolya Sk. Alparslan Türkeş Bulvarı Alparslan Türkeş Bulvarı )

Gümüşyeniköy Mh. ( 3. Sk. 3. Sk. 4. Sk. 4. Sk. 7. Sk. 7. Sk. 9. Sk. 9. Sk. 8. Sk. 8. Sk. 10. Sk. 10. Sk. 2. Sk. 2. Sk. 5. Sk. 5. Sk. İzmir Söke Yolu İzmir Söke Yolu )

Gümüşköy Mh. ( gümüşköy sokak devamı gümüşköy sokak devamı Gümüşköy Sk. Gümüşköy Sk. )

Dereköy Mh. ( dereköy dereköy Alparslan Türkeş Bulvarı Alparslan Türkeş Bulvarı Dereköy Sk. Dereköy Sk. )

Balatçık Mh. ( Balatçık Sk. Balatçık Sk. )

Abdurrahmanlar Mh. ( Abdurrahmanlar Sk. Abdurrahmanlar Sk. )

Mursallı Mh.

Hıdırbeyli Mh. ( Belediye Kademe Küme Evleri Belediye Kademe Küme Evleri Kocabaş Küme Evleri Kocabaş Küme Evleri Germencik 1 Çıkışı-K41 Germencik 1 Çıkışı-K41 Alparslan Türkeş Bulvarı Alparslan Türkeş Bulvarı )

Kesinti saati: 05:30-06:30

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler:

Mursallı Mh.

Gümüşköy Mh. ( hakan erten sok. hakan erten sok. )

Gümüşyeniköy Mh. ( İzmir Söke Yolu İzmir Söke Yolu )

Tekin Mh. ( İzmir Söke Yolu İzmir Söke Yolu Tekin Sk. Tekin Sk. )

Kesinti saati: 06:30-08:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler:

Dağyeni Mh. ( DAĞYENİ DAĞYENİ DAĞYENİ ÇALIŞĞAN İzmir-Aydın Otoyolu dağyeni dağyeni dağyeni DAĞYENİ ÇALIŞĞAN İzmir-Aydın Otoyolu Asarcık Sk. Asarcık Sk. Kovalan Mevkii Sk. Kovalan Mevkii Sk. köy yolu köy yolu dağyeni )

Selatin Mh. ( koy yolu koy yolu )

Kesinti saati: 08:00-09:30

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

İncirliova’da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Sınırteke Mh. ( KÖKLÜK MEVKİİ KÖKLÜK MEVKİİ İzmir Aydın Yolu İzmir Aydın Yolu Atatürk Cd. Atatürk Cd. Atatürk Çıkmazı 2. Sk. Atatürk Çıkmazı 2. Sk. Atatürk 4. Sk. Atatürk 4. Sk. Eski Durak 2. Sk. Eski Durak 2. Sk. Eski Durak 6. Sk. Eski Durak 6. Sk. Eski Durak Cd. Eski Durak Cd. Hürriyet 2. Sk. Hürriyet 2. Sk. Hürriyet Çk. Hürriyet Çk. Kurtuluş Cd. Kurtuluş Cd. Yeni Durak 1. Sk. Yeni Durak 1. Sk. Yeni Durak Cd. Yeni Durak Cd. Yeni Durak 3. Sk. Yeni Durak 3. Sk. İstikbal Cd. İstikbal Cd. Haykel Batısı Sk. Haykel Batısı Sk. Eski Aydın İzmir 1. Sk. Eski Aydın İzmir 1. Sk. Eski Aydın İzmir 2. Sk. Eski Aydın İzmir 2. Sk. Eski Aydın İzmir Cd. Eski Aydın İzmir Cd. Eski Aydın İzmir Çk. Eski Aydın İzmir Çk. )

Acarlar Mh.

Erbeyli Mh.

Hacıaliobası Mh. ( İncirliova Koçarlı Yolu İncirliova Koçarlı Yolu Atatürk Cd. Atatürk Cd. Atatürk 1. Sk. Atatürk 1. Sk. Atatürk 1/1. Sk. Atatürk 1/1. Sk. Atatürk 2. Sk. Atatürk 2. Sk. Atatürk 3. Sk. Atatürk 3. Sk. Atatürk 6. Sk. Atatürk 6. Sk. Atatürk 4. Sk. Atatürk 4. Sk. Atatürk 5. Sk. Atatürk 5. Sk. Atatürk 7. Sk. Atatürk 7. Sk. Atatürk 8. Sk. Atatürk 8. Sk. Atatürk 9. Sk. Atatürk 9. Sk. Gölbaşı Sk. Gölbaşı Sk. Çaybaşı 1. Sk. Çaybaşı 1. Sk. Çaybaşı 2. Sk. Çaybaşı 2. Sk. Menderes Sk. Menderes Sk. Yenimahalle Okul Yolu Sk. Yenimahalle Okul Yolu Sk. )

İstiklal Mh. ( Şht.ast.süleyman Çalıca Beygürü Mevkii Cd. Şht.ast.süleyman Çalıca Beygürü Mevkii Cd. Çıksorut Küme Evleri Çıksorut Küme Evleri Kenan Evren Cd. Beygür Mevkii Küme Evleri Kenan Evren Cd. Beygür Mevkii Küme Evleri Kenan Evren Cd. Küme Evleri Kenan Evren Cd. Küme Evleri Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Blv. Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Blv. )

Zafer Mh. ( HACIALİOBASI HACIALİOBASI İncirliova Koçarlı Yolu İncirliova Koçarlı Yolu Hacı Ali Obası Küme Evleri Hacı Ali Obası Küme Evleri )

Yazıdere Mh. ( Yazıdere Sk. Yazıdere Sk. )

Kesinti saati: 09:00-15:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler:

Sınırteke Mh. ( Kanal Sınırteke Küme Evleri Kanal Sınırteke Küme Evleri Eski Aydın İzmir 2. Sk. Eski Aydın İzmir 2. Sk. KÖKLÜK MEVKİİ KÖKLÜK MEVKİİ )

Kesinti saati: 09:00-15:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler:

Sınırteke Mh. ( Eski Aydın İzmir Çk. KÖKLÜK MEVKİİ KÖKLÜK MEVKİİ İzmir Aydın Yolu İzmir Aydın Yolu Atatürk Cd. Atatürk Cd. Atatürk Çıkmazı 2. Sk. Atatürk Çıkmazı 2. Sk. Atatürk 4. Sk. Atatürk 4. Sk. Eski Durak 2. Sk. Eski Durak 2. Sk. Eski Durak 6. Sk. Eski Durak 6. Sk. Eski Durak Cd. Eski Durak Cd. Hürriyet 2. Sk. Hürriyet 2. Sk. Hürriyet Çk. Hürriyet Çk. Kurtuluş Cd. Kurtuluş Cd. Yeni Durak 1. Sk. Yeni Durak 1. Sk. Yeni Durak Cd. Yeni Durak Cd. Yeni Durak 3. Sk. Yeni Durak 3. Sk. İstikbal Cd. İstikbal Cd. Haykel Batısı Sk. Haykel Batısı Sk. Eski Aydın İzmir 1. Sk. Eski Aydın İzmir 1. Sk. Eski Aydın İzmir 2. Sk. Eski Aydın İzmir 2. Sk. Eski Aydın İzmir Cd. Eski Aydın İzmir Cd. Eski Aydın İzmir Çk. )

Yazıdere Mh. ( Yazıdere Sk. Yazıdere Sk. )

Atatürk Mh. ( 101. Sk. 101. Sk. 102. Sk. 102. Sk. 103. Sk. 103. Sk. 104. Sk. 104. Sk. 105. Sk. 105. Sk. 106. Sk. 106. Sk. 107. Sk. 107. Sk. 108. Sk. 108. Sk. 109. Sk. 109. Sk. 110. Sk. 110. Sk. 112. Sk. 112. Sk. 113. Sk. 113. Sk. 114. Sk. 114. Sk. 115. Sk. 115. Sk. 116. Sk. 116. Sk. 117. Sk. 117. Sk. 118. Sk. 118. Sk. 119. Sk. 119. Sk. 120. Sk. 120. Sk. 121. Sk. 121. Sk. 122. Sk. 122. Sk. 123. Sk. 123. Sk. 124. Sk. 124. Sk. 125. Sk. 125. Sk. 128. Sk. 128. Sk. 130. Sk. 130. Sk. 131. Sk. 131. Sk. 132. Sk. 132. Sk. 133. Sk. 133. Sk. 135. Sk. 135. Sk. 136. Sk. 136. Sk. 139. Sk. 139. Sk. 140. Sk. 140. Sk. 142. Sk. 142. Sk. 30 Ağustos Cd. 30 Ağustos Cd. Atatürk Cd. Atatürk Cd. Batmaz Cd. Batmaz Cd. Egemenlik Cd. Egemenlik Cd. Kazım Karabekir Cd. Kazım Karabekir Cd. Kıbrıs Cd. Kıbrıs Cd. Menderes Cd. Menderes Cd. Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Blv. Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Blv. 126. Sk. 126. Sk. )

Cumhuriyet Mh. ( 402. Sk. 402. Sk. 403. Sk. 403. Sk. 404. Sk. 404. Sk. 406. Sk. 406. Sk. 407. Sk. 407. Sk. 408. Sk. 408. Sk. 411. Sk. 411. Sk. 412. Sk. 412. Sk. 416. Sk. 416. Sk. 417. Sk. 417. Sk. 419. Sk. 419. Sk. 420. Sk. 420. Sk. 421. Sk. 421. Sk. 422. Sk. 422. Sk. 426. Sk. 426. Sk. 427. Sk. 427. Sk. 428. Sk. 428. Sk. 429. Sk. 429. Sk. 430. Sk. 430. Sk. 431. Sk. 431. Sk. 432. Sk. 432. Sk. 433. Sk. 433. Sk. 434. Sk. 434. Sk. 435. Sk. 435. Sk. 436. Sk. 436. Sk. 437. Sk. 437. Sk. 438. Sk. 438. Sk. 439. Sk. 439. Sk. 440. Sk. 440. Sk. 441. Sk. 441. Sk. 442. Sk. 442. Sk. 443. Sk. 443. Sk. 444. Sk. 444. Sk. 445. Sk. 445. Sk. 446. Sk. 446. Sk. 448. Sk. 448. Sk. 450. Sk. 450. Sk. 451. Sk. 451. Sk. 452. Sk. 452. Sk. 456. Sk. 456. Sk. Aykut Ozan Cd. Aykut Ozan Cd. Gürsel Cd. Gürsel Cd. Hal Cd. Hal Cd. Hükümet Cd. Hükümet Cd. Karakol Sk. Karakol Sk. Lise Cd. Lise Cd. Lozan Cd. Lozan Cd. Mithatpaşa Cd. Mithatpaşa Cd. Ortaokul Cd. Ortaokul Cd. Yedi Eylül Cd. Yedi Eylül Cd. Yıldırım Beyazıt Cd. Yıldırım Beyazıt Cd. Zübeyde Hanım Cd. Zübeyde Hanım Cd. Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Blv. Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Blv. Gazipaşa Cd. Gazipaşa Cd. Profesör Doktor Türkan Saylan Cd. Profesör Doktor Türkan Saylan Cd. Şirinevler Cd. Şirinevler Cd. Sümbül Sk. Sümbül Sk. 415. Sk. 415. Sk. 414. Sk. 414. Sk. 450/1. Sk. 450/1. Sk. 424. Sk. 424. Sk. 449. Sk. 449. Sk. 409. Sk. 409. Sk. 413. Sk. 413. Sk. Sandıklı Sokak Sandıklı Sokak )

Mimar Sinan Mh.

Kemer Mh.

Kızılcaköy Mh. ( Kızılcaköy Mh. sokak Kızılcaköy Mh. sokak 5112 5112 )

Kurtuluş Mh. ( alagöz mevki alagöz mevki 252. Sk. 252. Sk. TİRE CADDESİ TİRE CADDESİ Şht Er Neşet Sarıkaya Şht Er Neşet Sarıkaya 234. Sk. 234. Sk. Tire Küme Evleri Tire Küme Evleri 251. Sk. 251. Sk. 247. Sk. 247. Sk. 236. Sk. 236. Sk. Aydın Tire Yolu Aydın Tire Yolu Şehit Er Neşet Sarıkaya Cd. Şehit Er Neşet Sarıkaya Cd. Şehit Er Ali İrfan Öztürk Cd. Şehit Er Ali İrfan Öztürk Cd. Yahya Ümit Orbay Cd. Yahya Ümit Orbay Cd. Tire Cd. Tire Cd. Nazmi Topçuoğlu Cd. Nazmi Topçuoğlu Cd. Hacı Mustafa Ağa Cd. Hacı Mustafa Ağa Cd. Girne Cd. Girne Cd. Fatih Cd. Fatih Cd. 246. Sk. 246. Sk. 245. Sk. 245. Sk. 244. Sk. 244. Sk. 243. Sk. 243. Sk. 242. Sk. 242. Sk. 240. Sk. 240. Sk. 239. Sk. 239. Sk. 238. Sk. 238. Sk. 237. Sk. 237. Sk. 235. Sk. 235. Sk. 233. Sk. 233. Sk. 232. Sk. 232. Sk. 231. Sk. 231. Sk. 230. Sk. 230. Sk. 229. Sk. 229. Sk. 228. Sk. 228. Sk. 227. Sk. 227. Sk. 226. Sk. 226. Sk. 225. Sk. 225. Sk. 223. Sk. 223. Sk. 222. Sk. 222. Sk. 221. Sk. 221. Sk. 220. Sk. 220. Sk. 219. Sk. 219. Sk. 218. Sk. 218. Sk. 217. Sk. 217. Sk. 216. Sk. 216. Sk. 215. Sk. 215. Sk. 214. Sk. 214. Sk. 213. Sk. 213. Sk. 212. Sk. 212. Sk. 211. Sk. 211. Sk. 210. Sk. 210. Sk. 209. Sk. 209. Sk. 208. Sk. 208. Sk. 207. Sk. 207. Sk. 206. Sk. 206. Sk. 205. Sk. 205. Sk. 204. Sk. 204. Sk. 203. Sk. 203. Sk. 202. Sk. 202. Sk. 201. Sk. 201. Sk. )

Hürriyet Mh. ( karabağ sokak karabağ sokak yalkıdere mevki yalkıdere mevki ARSLAN ARSLAN TOSUN TOSUN KARABAĞ YOLU KARABAĞ YOLU KARABAĞLAR KARABAĞLAR KARABAĞ CADDESİ KARABAĞ CADDESİ Şht Er Neşet Sarıkaya Şht Er Neşet Sarıkaya 337. Sk. 337. Sk. 336. Sk. 336. Sk. Karabağ Sk. Karabağ Sk. Efeler Cd. Efeler Cd. İzmir-Aydın Otoyolu İzmir-Aydın Otoyolu Şehit Er Neşet Sarıkaya Cd. Şehit Er Neşet Sarıkaya Cd. Şehitler Cd. Şehitler Cd. İnönü Cd. İnönü Cd. Yahya Ümit Orbay Cd. Yahya Ümit Orbay Cd. Ondokuz Mayıs Cd. Ondokuz Mayıs Cd. Namık Kemal Cd. Namık Kemal Cd. Mimar Sinan Cd. Mimar Sinan Cd. Karabağ Cd. Karabağ Cd. Hastane Cd. Hastane Cd. Girne Cd. Girne Cd. Fatih Cd. Fatih Cd. Anafartalar Cd. Anafartalar Cd. 359. Sk. 359. Sk. 357. Sk. 357. Sk. 356. Sk. 356. Sk. 355. Sk. 355. Sk. 354. Sk. 354. Sk. 353. Sk. 353. Sk. 352. Sk. 352. Sk. 351. Sk. 351. Sk. 350. Sk. 350. Sk. 349. Sk. 349. Sk. 348. Sk. 348. Sk. 347. Sk. 347. Sk. 343. Sk. 343. Sk. 340. Sk. 340. Sk. 339. Sk. 339. Sk. 338. Sk. 338. Sk. 335. Sk. 335. Sk. 334. Sk. 334. Sk. 333. Sk. 333. Sk. 332. Sk. 332. Sk. 331. Sk. 331. Sk. 330. Sk. 330. Sk. 329. Sk. 329. Sk. 328. Sk. 328. Sk. 327. Sk. 327. Sk. 326. Sk. 326. Sk. 324. Sk. 324. Sk. 323. Sk. 323. Sk. 322. Sk. 322. Sk. 320. Sk. 320. Sk. 319. Sk. 319. Sk. 318. Sk. 318. Sk. 317. Sk. 317. Sk. 316. Sk. 316. Sk. 315. Sk. 315. Sk. 314. Sk. 314. Sk. 313. Sk. 313. Sk. 312. Sk. 312. Sk. 311. Sk. 311. Sk. 310. Sk. 310. Sk. 309. Sk. 309. Sk. 308. Sk. 308. Sk. 306. Sk. 306. Sk. 305. Sk. 305. Sk. 304. Sk. 304. Sk. 303. Sk. 303. Sk. 302. Sk. 302. Sk. 301. Sk. 301. Sk. )

İstiklal Mh. ( 593 593 Şht.ast.süleyman Çalıca Beygürü Mevkii Cd. Şht.ast.süleyman Çalıca Beygürü Mevkii Cd. Stad Cd. Stad Cd. Çayırlı Küme Evleri Çayırlı Küme Evleri 522. Sk. 522. Sk. Hasan Tahsin Cd. Hasan Tahsin Cd. 509. Sk. 509. Sk. 501. Sk. 501. Sk. Çıksorut Küme Evleri Çıksorut Küme Evleri 537/1. Sk. 537/1. Sk. Kenan Evren Cd. Beygür Mevkii Küme Evleri Kenan Evren Cd. Beygür Mevkii Küme Evleri Kenan Evren Cd. Küme Evleri Kenan Evren Cd. Küme Evleri Profesör Doktor Türkan Saylan Cd. Profesör Doktor Türkan Saylan Cd. Gazipaşa Cd. Gazipaşa Cd. Şehit Asteğmen Ahmet Akdeniz Cd. Şehit Asteğmen Ahmet Akdeniz Cd. Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Blv. Şehit Asteğmen Süleyman Çamlıca Blv. İstiklal Cd. İstiklal Cd. İnkılap Cd. İnkılap Cd. Çayırlı Cd. Çayırlı Cd. Yavuz Sultan Selim Cd. Yavuz Sultan Selim Cd. Uğur Mumcu Cd. Uğur Mumcu Cd. Tınaztepe Cd. Tınaztepe Cd. Kubilay Cd. Kubilay Cd. Harbiye Cd. Harbiye Cd. Hal Cd. Hal Cd. Gençlik Cd. Gençlik Cd. Duatepe Küme Evleri Duatepe Küme Evleri Duatepe Cd. Duatepe Cd. 580. Sk. 580. Sk. 571. Sk. 571. Sk. 569. Sk. 569. Sk. 568. Sk. 568. Sk. 567. Sk. 567. Sk. 566. Sk. 566. Sk. 565. Sk. 565. Sk. 564. Sk. 564. Sk. 563. Sk. 563. Sk. 562. Sk. 562. Sk. 561. Sk. 561. Sk. 560. Sk. 560. Sk. 559. Sk. 559. Sk. 558. Sk. 558. Sk. 557. Sk. 557. Sk. 555. Sk. 555. Sk. 553. Sk. 553. Sk. 552. Sk. 552. Sk. 551. Sk. 551. Sk. 550. Sk. 550. Sk. 545. Sk. 545. Sk. 544. Sk. 544. Sk. 543. Sk. 543. Sk. 542. Sk. 542. Sk. 541. Sk. 541. Sk. 540. Sk. 540. Sk. 539. Sk. 539. Sk. 538. Sk. 538. Sk. 537. Sk. 537. Sk. 536. Sk. 536. Sk. 535. Sk. 535. Sk. 534. Sk. 534. Sk. 533. Sk. 533. Sk. 532. Sk. 532. Sk. 531. Sk. 531. Sk. 530. Sk. 530. Sk. 529. Sk. 529. Sk. 528. Sk. 528. Sk. 527. Sk. 527. Sk. 525. Sk. 525. Sk. 524. Sk. 524. Sk. 523. Sk. 523. Sk. 521. Sk. 521. Sk. 520. Sk. 520. Sk. 519. Sk. 519. Sk. 518. Sk. 518. Sk. 517. Sk. 517. Sk. 516. Sk. 516. Sk. 515. Sk. 515. Sk. 514. Sk. 514. Sk. 513. Sk. 513. Sk. 512. Sk. 512. Sk. 511. Sk. 511. Sk. 510. Sk. 510. Sk. 506. Sk. 506. Sk. 505. Sk. 505. Sk. 504. Sk. 504. Sk. 503. Sk. 503. Sk. 502. Sk. 502. Sk. )

Zafer Mh. ( 601. Sk. 601. Sk. 602. Sk. 602. Sk. 603. Sk. 603. Sk. 605. Sk. 605. Sk. 723 723 645 645 632 632 HACIALİOBASI HACIALİOBASI 661. Sk. 661. Sk. Bosna Cd. Bosna Cd. 636. Sk. 636. Sk. 641. Sk. 641. Sk. 633. Sk. 633. Sk. 604. Sk. 604. Sk. 609. Sk. 609. Sk. Şehit Öğretmen Adem Akdeniz Cd. 1. Küme Evleri Şehit Öğretmen Adem Akdeniz Cd. 1. Küme Evleri Hacıaliobası Merkez Batı Küme Evleri Hacıaliobası Merkez Batı Küme Evleri İncirliova Cd. İncirliova Cd. Şehit Öğretmen Adem Akdeniz Cd. 2. Küme Evleri Şehit Öğretmen Adem Akdeniz Cd. 2. Küme Evleri 625. Sk. 625. Sk. Şehit Öğretmen Adem Akdeniz Cd. Şehit Öğretmen Adem Akdeniz Cd. Yetiştiren Cd. Yetiştiren Cd. Hacıali Obası Cd. Hacıali Obası Cd. Şehit Er Yılmaz Kürtük Cd. Şehit Er Yılmaz Kürtük Cd. İncirliova Koçarlı Yolu İncirliova Koçarlı Yolu İncirli Cd. İncirli Cd. Zübeyde Hanım Cd. Zübeyde Hanım Cd. Yıldırım Beyazıt Cd. Yıldırım Beyazıt Cd. Yavuz Sultan Selim Cd. Yavuz Sultan Selim Cd. Hal Cd. Hal Cd. Hacı Ali Obası Küme Evleri Hacı Ali Obası Küme Evleri Gürsel Cd. Gürsel Cd. Dumlupınar Cd. Dumlupınar Cd. Duatepe Küme Evleri Duatepe Küme Evleri Duatepe Cd. Duatepe Cd. Abdi İpekçi Cd. Abdi İpekçi Cd. 670. Sk. 670. Sk. 669. Sk. 669. Sk. 664. Sk. 664. Sk. 662. Sk. 662. Sk. 660. Sk. 660. Sk. 659. Sk. 659. Sk. 658. Sk. 658. Sk. 655. Sk. 655. Sk. 654. Sk. 654. Sk. 653. Sk. 653. Sk. 651. Sk. 651. Sk. 650. Sk. 650. Sk. 649. Sk. 649. Sk. 648. Sk. 648. Sk. 639. Sk. 639. Sk. 638. Sk. 638. Sk. 635. Sk. 635. Sk. 632. Sk. 632. Sk. 631. Sk. 631. Sk. 629. Sk. 629. Sk. 628. Sk. 628. Sk. 627. Sk. 627. Sk. 624. Sk. 624. Sk. 623. Sk. 623. Sk. 622. Sk. 622. Sk. 621. Sk. 621. Sk. 620. Sk. 620. Sk. 618. Sk. 618. Sk. 617. Sk. 617. Sk. 616. Sk. 616. Sk. 615. Sk. 615. Sk. 614. Sk. 614. Sk. 613. Sk. 613. Sk. 611. Sk. 611. Sk. 610. Sk. 610. Sk. 608. Sk. 608. Sk. 607. Sk. 607. Sk. 606. Sk. 606. Sk. )

Acarlar Mh.

Dereağzı Mh. ( Aydın Tire Yolu Aydın Tire Yolu Dereağzı Sk. Dereağzı Sk. )

Erbeyli Mh.

Gerenkova Mh. ( Kazım Karabekir Cd. Kazım Karabekir Cd. 5103 Sk. 5103 Sk. KÖY YOLU KÖY YOLU )

Hacıaliobası Mh. ( İncirliova Koçarlı Yolu İncirliova Koçarlı Yolu Atatürk Cd. Atatürk Cd. Atatürk 1. Sk. Atatürk 1. Sk. Atatürk 1/1. Sk. Atatürk 1/1. Sk. Atatürk 2. Sk. Atatürk 2. Sk. Atatürk 3. Sk. Atatürk 3. Sk. Atatürk 6. Sk. Atatürk 6. Sk. Atatürk 4. Sk. Atatürk 4. Sk. Atatürk 5. Sk. Atatürk 5. Sk. Atatürk 7. Sk. Atatürk 7. Sk. Atatürk 8. Sk. Atatürk 8. Sk. Atatürk 9. Sk. Atatürk 9. Sk. Gölbaşı Sk. Gölbaşı Sk. Çaybaşı 1. Sk. Çaybaşı 1. Sk. Çaybaşı 2. Sk. Çaybaşı 2. Sk. Menderes Sk. Menderes Sk. Yenimahalle Okul Yolu Sk. Yenimahalle Okul Yolu Sk. )

Karabağ Mh. ( Karabağ Sk. Karabağ Sk. İzmir-Aydın Otoyolu İzmir-Aydın Otoyolu )

Sandıklı Mh. ( Zübeyde Hanım Cd. Zübeyde Hanım Cd. 723 723 )

Kesinti saati: 00:10-00:20

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Çine’de elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Çaltı Mh. ( Çaltı Merkez Sk. Çaltı Merkez Sk. )

Dorumlar Mh. ( Aktaş Sk. Aktaş Sk. )

Gökyaka Mh.

Özeren Mh. ( Özeren Merkez Sk. Özeren Merkez Sk. )

Cumalı Mh. ( Cumalı Cumalı Cumalı Merkez Sk. Cumalı Merkez Sk. )

Çöğürlük Mh. ( Çöğürlük Sk. Menderes Sk. Menderes Sk. Çöğürlük Sk. )

Kesinti saati: 10:00-13:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Efeler’de elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Adnan Menderes Mh. ( 539. Sk. Enver Paşa Blv. Enver Paşa Blv. Osman Gazi Cd. Osman Gazi Cd. Orhan Gazi Cd. Orhan Gazi Cd. Egemenlik Blv. Egemenlik Blv. 514. Sk. 514. Sk. 520. Sk. 520. Sk. 528. Sk. 528. Sk. 539. Sk. 531. Sk. 531. Sk. 526. Sk. 526. Sk. 529. Sk. 529. Sk. 516. Sk. 516. Sk. Doğu Aydın Blv. Doğu Aydın Blv. Doğu Çevre Blv. Doğu Çevre Blv. )

Kesinti saati: 13:30-17:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler:

Adnan Menderes Mh. ( 566. Sk. 566. Sk. İzmir-Aydın Otoyolu Bağlantısı İzmir-Aydın Otoyolu Bağlantısı 564. Sk. 564. Sk. 561. Sk. 561. Sk. 559. Sk. 559. Sk. 558. Sk. 558. Sk. 562. Sk. 562. Sk. Yeşilırmak Cd. Yeşilırmak Cd. )

Çeştepe Mh.

Kesinti saati: 09:00-12:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler:

Mesutlu Mh. ( Mesutlu Sk. Mesutlu Sk. )

Kesinti saati: 10:00-15:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti yapılacak yerler:

Mesutlu Mh. ( Aydın Dalama Yolu Aydın Dalama Yolu Mesutlu Sk. Mesutlu Sk. )

Kesinti saati: 10:00-15:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Buharkent’te elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Kamilpaşa Mh. ( Ali Galip Bellek Cd. 66. Sk. 66. Sk. Ali Galip Bellek Cd. )

Kayaburnu Mh. ( 85. Sk. 82. Sk. 82. Sk. 93. Sk. 93. Sk. 83. Sk. 83. Sk. Sarıbaba Cd. Sarıbaba Cd. 75. Sk. 75. Sk. 74. Sk. 74. Sk. 86. Sk. 86. Sk. Muratdağı Cd. Muratdağı Cd. 72. Sk. 72. Sk. Ericek Yolu Mevkii Küme Evleri Ericek Yolu Mevkii Küme Evleri 87. Sk. 87. Sk. 89. Sk. 89. Sk. Sadettin Uyanık Cd. Sadettin Uyanık Cd. Şehit Yüzbaşı Bilal Soybilgiç Cd. Şehit Yüzbaşı Bilal Soybilgiç Cd. 88. Sk. 88. Sk. 77. Sk. 77. Sk. 79. Sk. 79. Sk. 90. Sk. 90. Sk. 85. Sk. )

İstiklal Mh. ( Ali Galip Bellek Cd. Ali Galip Bellek Cd. )

Kesinti saati: 09:00-15:30

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kuşadası’nda elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Kadınlar Denizi Mh. ( Kadınlar Denizi 17. Sk. Kadınlar Denizi 18. Sk. Kadınlar Denizi 18. Sk. Nazilli Anıl Sitesi Küme Evleri Nazilli Anıl Sitesi Küme Evleri Güzelçamlı Sitesi Küme Evleri Güzelçamlı Sitesi Küme Evleri Şehit Başkomiser Yaşar Aykaç Sk. Şehit Başkomiser Yaşar Aykaç Sk. Kadınlar Denizi 12. Sk. Kadınlar Denizi 12. Sk. Kadınlar Denizi 13. Sk. Kadınlar Denizi 13. Sk. Kadınlar Denizi 14. Sk. Kadınlar Denizi 14. Sk. Kadınlar Denizi 15. Sk. Kadınlar Denizi 15. Sk. Kadınlar Denizi 16. Sk. Kadınlar Denizi 16. Sk. Kadınlar Denizi 17. Sk. )

Kesinti saati: 09:00-11:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Yenipazar’da elektrik kesintisi

Kesinti yapılacak yerler:

Çarşı Mh. ( İlyas Cd. İlyas Cd. )

Kesinti saati: 13:00-15:00

Kesinti nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları