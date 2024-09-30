Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 2014 yılında faaliyete geçen Ritim Tekstil fabrikasının kapatılmasının ardından mağdur olan 250 işçi, basın açıklaması yaparak icra konan bütün makinelerin, üretime yarayacak her şeyin satılıp kıdem tazminatının verilmesini talep etti.

Çalıştıkları Ritim Tekstil'in kapatıldığını fabrikaya gittiklerinde öğrenen işçiler, fabrika önünde toplanarak haklarını istedi. Haklarının verilmesi için yasal süreç başlatan mağdur işçiler, Yozgat Cumhuriyet Alanı'nda toplanarak basın açıklaması yaptı.

İşçiler adına konuşan Soner Kızıl, “Burada bizim amacımız taşkınlık çıkarmak değil, sadece hakkımızı aramak istiyoruz. Yozgat'ta iş insanlarımız var. Bunların bizim sesimizi duymasını istiyoruz, bize yardımcı olsunlar. Bir babalık yapsınlar, bir abilik yapsınlar. Ben akşam evime ekmek götüreyim. Çocuğuma bir çikolata götüreyim, sevinsin” diye konuştu

“Çalmadığımız kapı kalmadı”

25 Eylül 2024 tarihinde kendilerine haber geldiğini, patronlara ulaşılamadığını ifade eden Zeynep Soylu ise “O günden bugüne çalmadığımız kapı kalmadı. Olumlu bir cevapla dönülmedi. Çeki, faturası olan büyük firmalar gelip icra koymaya devam ediyor” dedi.

Açıklamasında 10 yıllık teşvik verilen firmalara sözleşme yapılmasını isteyen Soylu, icra konan bütün makinelerin, üretime yarayacak her şeyin satılıp işçilerin kıdem tazminatının verilmesini talep ettiklerini de ekledi.

“Milletvekilleri şimdi nerede?”

İş başı yapmak için gittikleri fabrikada işsiz kaldıklarını öğrenen işçiler, yaşadıkları olayın şokunu atlatır atlatmaz, 26 Eylül’de fabrika önünde toplanıp bir yetkili gelmesini istedi. Jandarma ekipleri bölgede tedbir alırken, gelen yetkili olmadı.

İşçiler adına konuşan Şükrü Çetin, "Sürekli bu olmak zorunda mı? Her zaman, hiç kimse tazminatını alamaz, kapatırlar olan burada gariban işçiye olur. Devlet şu anda işçinin yanında olması lazım. 250 kişi, 250 kişinin beş çocuğuna bakıyor, 3 bin kişi yapar. Biz ne yapalım?" diye tepki göstermişti.

Mağdur olduklarını belirten fabrika çalışanları, “Bize kim sahip çıkacak, haklarımızı almamız noktasında kim yardımcı olacak. Bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Derdimizi anlatacak muhatap bulamıyoruz. Hepimizin çoluk çocuğu var, borcu olan var, hastası olan var” diyerek mağduriyetlerinin giderilmesini isteyerek milletvekillerine seslenmişti:

“Milletvekilleri tek tek bu koca fabrikayı dolandılar, şimdi neredeler? Sesimizi duysunlar, bir çaresine baksınlar.”