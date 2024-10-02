Aydın'ın Nazilli ve Kuyucak ilçelerinde 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, özel etkinliklerle kutlandı. Aydın Valisi Yakup Canpolat, eşi ile birlikte etkinliklere katıldı. Etkinlikler, yaşlılara ve engelli bireylere yönelik toplumsal farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Huzurevi ziyareti

Vali Yakup Canpolat, ilk olarak Nazilli ilçesindeki Haluk Alıcık Huzur Evi'ni ziyaret etti. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı huzurevlerinde kalan sakinler ile koruma ve bakım altındaki çocuklar, “Nesiller Sevgiyle Buluşuyor. Torunum Olur Musun?” projesi kapsamında bir araya geldi. Vali Canpolat, Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı'nın katılımıyla huzurevi sakinleriyle buluştu. Ziyaret sırasında, huzurevi sakinlerinin özel günleri nedeniyle hazırlanan pasta birlikte kesildi ve 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü kutlandı.

Dostluk maçı

Nazilli'deki Haluk Alıcık Huzur Evinde, huzur evi bireyleri ve protokol üyeleri arasında bir BOCCE maçı düzenlendi. Bu etkinlik, yaşlıların sosyal yaşamlarını desteklemek ve birlikte keyifli anlar yaşamak amacıyla gerçekleştirildi.

Kuyucak'taki etkinlikler

Etkinlikler, Kuyucak ilçesindeki Pamukören Sosyal Tesislerinde de devam etti. Burada da çeşitli etkinlikler ile yaşlıların ve engelli bireylerin güncel hayata katılımı teşvik edildi.

Toplumsal farkındalık

Aydın Valisi Yakup Canpolat, etkinlikler sırasında yaptığı konuşmada, yaşlıların toplumdaki yerinin önemine vurgu yaptı ve onların hayat tecrübelerinin genç nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, bu tür etkinliklerin her yıl daha da artarak devam edeceğini belirtti.