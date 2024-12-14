Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 71 yaşındaki bir adam, okula giden 6 yaşındaki çocuğu kandırarak bisikletine bindirmeye çalıştı. Olay, Mesudiye Mahallesi'ndeki bir okul önünde meydana geldi. Çocuğun kaçırılmasına yönelik girişim, çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde engellendi.
Kaçırmaya çalıştığı çocuğu elinden alındı
Olayı fark eden vatandaşlar, yaşlı adamı durdurup, çocuğu elinden alarak güvenli bir şekilde okul önüne getirdi. Kaçan adam, bisikletiyle olay yerinden uzaklaştı. Ancak kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kaçan yaşlı adamı yakalayarak gözaltına aldı.
Kaynak: İHA