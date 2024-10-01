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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Aydın'da, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında çeşitli bölgelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, Pazartesi günü belirli saat aralıklarında gerçekleşecek. Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, planlanan kesintilerin detayları aşağıda yer almaktadır.

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