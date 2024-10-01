Aydın'da, 2 Ekim 2024 Çarşamba günü şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında çeşitli bölgelerde planlı elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, Pazartesi günü belirli saat aralıklarında gerçekleşecek. Aydem Elektrik (ADM) tarafından yapılan açıklamaya göre, planlanan kesintilerin detayları aşağıda yer almaktadır.
İşte detaylı kesinti bilgileri:
Karacasu'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3101749
- Saat: 10:00 - 15:00
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenen Mahalleler:
- Çamköy Mh.
- Bereketli Mh.
- Küçükdağlı Mh.
- Yaylalı Mh.
- Yenice Mh.
- Esençay Mh.
- Bahçeköy Mh.
- Güzelköy Mh.
- Dereköy Mh.
- Alemler Mh.
Yeni Pazar'da elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3103579
- Saat: 09:00 - 15:00
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenen Mahalleler:
- Donduran Mh.
- Doğu Mh.
- Hükümet Mh.
- Direcik Mh.
İncirliova'da elektrik kesintisi
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Kesinti ID: 3103940
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Saat: 09:00 - 15:00
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Mahalleler:
- Zafer Mh.
- İstiklal Mh.
- Acarlar Mh.
- Erbeyli Mh.
- Hacıaliobası Mh.
- Sınırteke Mh.
- Yazıdere Mh.
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Kesinti ID: 3103946
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Saat: 09:00 - 15:00
-
Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Mahalleler:
- Sınırteke Mh.
Germencik'te elektrik kesintisi
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Kesinti ID: 3104027
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Saat: 09:30 - 10:00
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Mahalleler:
- Ortaklar Mh.
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Kesinti ID: 3104029
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Saat: 10:30 - 11:00
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Mahalleler:
- Ortaklar Mh.
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Kesinti ID: 3104031
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Saat: 11:30 - 13:00
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Mahalleler:
- Ortaklar Mh.
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Kesinti ID: 3104032
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Saat: 11:30 - 13:00
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Mahalleler:
- Ortaklar Mh.
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Kesinti ID: 3104033
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Saat: 14:00 - 16:00
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Mahalleler:
- Naipli Mh.
- Ortaklar Mh.
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Kesinti ID: 3104035
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Saat: 16:30 - 17:30
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Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
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Etkilenen Mahalleler:
- Ortaklar Mh.
- Naipli Mh.
Efeler'de elektrik kesintisi
- Kesinti ID: 3104089
- Saat: 10:00 - 15:00
- Kesinti Nedeni: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
- Etkilenen Mahalleler:
- Şahnalı Mh.