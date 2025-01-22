Çiftçi sayısı yüksek olan illerden olan Aydın'da üreticilerin merakla takip ettiği barajlardaki doluluk oranlarının Ocak ayı rakamları belli oldu. Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yapılan sunuma göre Aydın genelinde 20 Ocak 2024 yılında yüzde 22 olan doluluk seviyesi 20 Ocak 2025 yılında da yüzde 22 oldu.

Yağış miktarı Türkiye ortalamasının altında kaldı

Ayrıca Aydın'ın, uzun yıllar ortalaması 661 milimetre ile Türkiye ortalamasının üzerinde olurken, 2024 yılında ise 507 milimetre ile Türkiye ortalamasının altında yağış aldığı ifade edildi.