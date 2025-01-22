Hakkında soruşturma başlatılıp 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltına alınan ve ardından tutuklanan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Arena programına gönderdiği mektupta “2020, 2021 ve 2022’de attığım tweetler üzerinden, hiçbirisi Kayseri olaylarıyla ilgili olmamasına rağmen, bu tweetler ile Kayseri olayları arasında bağlantı kurularak tutuklama yapıldı. Bu, inanılmaz bir hukuk cinayetidir. Amaç, Ümit Özdağ ve Zafer Partisi’ni susturmaktır. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi sustuğunda, Öcalan’ı serbest bırakmak daha kolay olacaktır diye düşünmekteler” ifadelerini kullandı.

Önceki gün 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten gözaltına alınan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 'halkı kin ve düşmanlığa teşebbüs' suçundan tutuklandı.

Özdağ'ın tutuklanmasının ardından Zafer Partisi’nde yeni görev dağılımı yapıldı ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şehirlioğlu Genel Başkan Vekili seçildi.

Bu akşam SÖZCÜ TV’de ‘Uğur Dündar ile Arena’ programına katılan Şehirlioğlu, Ümit Özdağ'ın Arena'ya gönderdiği mektubunu canlı yayında aktardı.

Ali Şehirlioğlu'nun açıklamasına göre Ümit Özdağ’ın mektubu şöyle:

- Sayın Uğur Dündar, Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarında yapılan kumpaslara benzer bir kumpas ile tutuklandım. Cumhurbaşkanına hakaret suçu gerekçesiyle Ankara’da gözaltına alındım. İstanbul’a zaman zaman 190 km hızla getirildim.

- Geceyi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde, genç polis kardeşlerimin özen ve nezaketine rağmen, yukarıdan verildiği anlaşılan bir talimatla, 30 santimetre genişliğindeki bir bank üzerinde geçirmek zorunda kaldım. Genç polis kardeşlerim bana battaniye verdiler.

- Sabah 10’da Çağlayan Adliyesi’ne gideceğimiz söylendi. Ancak ancak saat 13.30’da götürüldüm. Çünkü Cumhurbaşkanına hakaret suçunu işlemediğimi anlamışlardı. Bunun için yeni bir dosya oluşturmak amacıyla Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nden bir rapor istenmiş. O rapor gelene kadar adliyeye sevk edilmem bekletildi.

- 2020, 2021 ve 2022’de attığım tweetler üzerinden, hiçbirisi Kayseri olaylarıyla ilgili olmamasına rağmen, bu tweetler ile Kayseri olayları arasında bağlantı kurularak tutuklama yapıldı. Bu, inanılmaz bir hukuk cinayetidir.

- Amaç, Ümit Özdağ ve Zafer Partisi’ni susturmaktır. Ümit Özdağ ve Zafer Partisi sustuğunda, Öcalan’ı serbest bırakmak daha kolay olacaktır diye düşünmekteler.