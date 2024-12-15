Aydın’ın İncirliova ilçesindeki bir incir işletmesi, iflas iddialarıyla gündemde. İhraç edilen ürünlerinde aflatoksin tespit edilmesi sonucu ürünlerin imha edildiği öne sürülen işletme, büyük kayıplar sonrası faaliyetlerini durdurdu. Üç aydır maaşlarını alamayan işçiler ise işletme önünde toplanarak haklarını talep etti.

İflas, alacaklıları ve işçileri mağdur etti

İşletmenin iflas ettiği duyumları üzerine, alacaklılar tesisin kapısına dayanırken, maaşlarını alamayan işçiler işletme önünde protesto gerçekleştirdi. İddialara göre, işletme sahibi ve ailesi Cuma gecesi eşyalarını toplayarak tesisi terk etti. Jandarma, olası yağmalama girişimlerini önlemek için güvenlik önlemleri aldı.

İşletmede güvenlik görevlisi olarak çalışan Nihat Yolcu, “İşletme sahibi ve ailesi gece yarısı eşyalarını toplayıp sessizce tesisten ayrıldı. Kameraların bir kısmını bilerek devre dışı bıraktılar. Ardından telefonlarını tamamen kapattılar” diyerek yaşananları anlattı.

"Hakkımızı arayacağız"

Uzun yıllardır işletmede çalışan işçilerden Yasemin Erdoğan, bir buçuk aydır maaş alamadığını, eşinin ise iki buçuk aydır ödeme beklediğini belirterek, “400 bin lira tazminat alacağım var. Borçlarımızı ödeyemez hale geldik. İşverenler sessizce kaçıp gitti. Biz hakkımızı istiyoruz” dedi.

12 yıldır işletmede çalışan Gürdane Yapucu ise yaşananlara tepki göstererek, “Hep bizi oyaladılar. Üç aydır maaş alamayan arkadaşlarımız var. Hiçbir açıklama yapmadan mesajla işten çıkışımızı verdiler. Tazminatlarımızı ve maaşlarımızı talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İşçilerin tepkisi artıyor

İşçilerin büyük kısmının zorla işten çıkarıldığını belirten Filiz Çiçeksöğüt, “Biz borçlarımızı düşünerek uykusuz kalıyoruz, onlar vicdanları rahat bir şekilde nasıl uyuyorlar bilmiyoruz. Bu kadar insafsızlık olamaz. Hakkımızı almak için hukuki yollara başvuracağız” dedi.