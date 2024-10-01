Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, işçileri taşıyan midibüs ile minibüsün çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı. Olay, Atça Mahallesi'nde meydana geldi.

Kazanın detayları

Ekrem T. yönetimindeki midibüs, trafik ışıklarında Mustafa B. yönetimindeki minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da ciddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ve sağlık durumu

Kazanın ardından, sürücüler de dahil olmak üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.