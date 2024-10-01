Miss Turkey 2024 güzellik yarışmasının birincisi İdil Bilgen, Bingöl'ün Yayladere ilçesine doktor olarak atanmasına rağmen göreve başlamadığı ve Amerika'da bulunduğu ortaya çıktı. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Bilgen, Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 118’inci dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kura çekiminde Yayladere Toplum Sağlığı Merkezi’ne atanmıştı.

Bingöl'e atandı

İdil Bilgen, 9 Eylül 2024 tarihinde Bingöl’ün 2 bin 304 nüfuslu Yayladere ilçesine atandı. Ancak, atamasının ardından 15 gün içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvurarak göreve başlaması gerekiyordu. Bilgen’in bu süre zarfında herhangi bir başvuru yapmadığı ve göreve başlaması için gereken sürenin geçtiği bildirildi. Bilgen, bu durumda İl Sağlık Müdürlüğü’ne iki ay içinde bir mazeret dilekçesi vermek zorunda kalabilir. Mazeret dilekçesi verilmediği takdirde ise, 6 ayda bir yapılan bir sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına başvurma hakkı bulunuyor.

Amerika ziyareti

Göreve neden başlamadığı merak edilirken, İdil Bilgen'in Amerika'nın başkenti Washington D.C.'de olduğu öğrenildi. Bilgen, sosyal medya hesabı üzerinden Amerikan Radyasyon Onkolojisi Derneği'nin (ASTRO) düzenlediği ASTRO 2024 toplantısına katıldığını duyurdu. Bu durum, genç doktorun kariyerine odaklanmak yerine yurtdışında eğitim ve deneyim kazanmayı tercih ettiği izlenimini yarattı.