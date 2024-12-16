İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki altı yerleşik ve iki gezici kütüphanesiyle bilgiye erişim sağlarken, öğrencilere ders çalışma alanları sunarak yoğun ilgi görüyor. Kütüphaneler, yıl içinde 41 bin kişinin ders çalıştığı, 8 bin kitabın ödünç alındığı mekânlar haline geldi. Yeni projelerle, kütüphane ağını daha da genişletmeyi hedefleyen belediye, Bornova ve Menemen’de iki yeni kütüphane daha açmaya hazırlanıyor.

İzmir'in geniş kütüphane ağı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı altı yerleşik kütüphane Konak ve Buca ilçelerinde hizmet veriyor. Bunun yanı sıra kırsal bölgelerde iki gezici kütüphane, çocuklar ve gençler için bilgiye erişimi kolaylaştırıyor. Kütüphaneler Şube Müdürü Burcu Önenç, “Psikoloji, felsefe, edebiyat gibi geniş bir yelpazede 31 bin Türkçe ve 30 bin İngilizce yayınımız mevcut” dedi.

Yeni projeler yolda

2025 yılı hedefleri arasında iki yeni yerleşik ve iki gezici kütüphane açılması yer alıyor. Menemen Koyundere bölgesindeki kütüphane projesi tamamlanmak üzere. Ayrıca Bornova Doğanlar’da bir kültür merkezi, çocuklara yönelik bir kütüphane ve ders çalışma alanına dönüştürülüyor.

Kütüphanelerden sosyal sorumluluk projeleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kütüphane hizmetlerini genişletirken sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Cezaevleri, huzurevleri ve okullara kitap gönderen kütüphaneler, bu yıl 7 bin kitabı bu kurumlara ulaştırdı. Ayrıca “Birlikte Tasarlıyoruz: Çocuk Kütüphaneleri” projesi kapsamında sivil toplum örgütleriyle ortak etkinlikler düzenleniyor.

Öğrencilerin gözünden İzmir kütüphaneleri

Kütüphaneler, özellikle sınava hazırlanan gençlerin favorisi. İzmir Kent Kütüphanesi’nde ders çalışan Muhammed Yılmaz, “Burada nitelikli vakit geçiriyorum, binlerce kaynağa erişebiliyorum” diyor. Şato Kütüphanesi’nin dijital kaynakları ve deniz manzarası ise Eylül Altınışık gibi öğrenciler için motivasyon kaynağı.