Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir'de Eylül ayının ilk günlerinde hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. Şehirde 17 Eylül Salı günü sıcaklık 26,8 dereceye düştü. Yazdan kalma bu günlerde, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler için hava değişimleri hastalık riskini de beraberinde getiriyor.

Mevsim geçişlerine dikkat

Mevsim geçişleri ve ani hava değişimleri, soğuk algınlığı, grip ve diğer solunum yolu hastalıklarının artmasına neden olabilir. Uzmanlar, sağlık problemlerinden korunmak için şu önlemleri öneriyor:

Dengeli beslenin: Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için bol sebze ve meyve tüketin, C vitamini açısından zengin gıdalara öncelik verin. Bol sıvı tüketin: Günlük en az 2 litre su içmek, vücudu nemli tutar ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Düzenli uyuyun: Kaliteli ve yeterli uyku, bağışıklık sisteminin güçlü kalmasına destek olur. Kalabalık ortamlardan kaçının: Grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların yayılma riski kapalı ve kalabalık ortamlarda daha yüksektir. Kıyafet seçimine dikkat edin: Hava koşullarına uygun giyinmek; ani ısı değişimlerine karşı koruyucu olabilir. İnce katlar tercih ederek sıcaklığa göre kıyafetinizi ayarlayın. Hijyen kurallarına uyun: Ellerinizi sık sık yıkayın, kirli yüzeylere dokunmamaya özen gösterin. Elleri yüz ve gözlerle temas ettirmekten kaçının. Düzenli egzersiz yapın: Egzersiz, vücut direncini artırır ve hastalıklara karşı koruma sağlar. Dışarıda spor yaparken hava durumunu göz önünde bulundurun. Aşılarınızı güncel tutun: Özellikle grip aşısı gibi mevsimsel hastalıklara karşı aşılarınızı ihmal etmeyin. Kapalı ortamları sık sık havalandırın: Ev ve iş yerlerinin havasını temiz tutmak, bakteri ve virüslerin yayılmasını önler. Stresi azaltın: Yüksek stres, bağışıklık sistemini zayıflatarak hastalıklara davetiye çıkarabilir. Meditasyon, yoga gibi gevşeme tekniklerinden yararlanabilirsiniz.

Hastalıkların önüne geçin!

Hava değişimlerine karşı bu basit önlemleri alarak hastalık riskini minimuma indirebilirsiniz. Uzmanlar, özellikle risk grubundaki bireylerin, çocukların ve yaşlıların bu önlemlere daha fazla dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor.

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