Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) İzmir Şubesi tarafından organize edilen etkinlik, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün de katkılarıyla hayata geçirildi. Turnuva, İzmirli çocukların sahada gösterdiği performansla, barış ve dayanışma mesajlarıyla dolu anlamlı bir organizasyona dönüştü.

Turnuvanın Açılışında Yoğun Katılım

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış törenine, ASKON İzmir Şubesi Başkanı Ahmet Kutay, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, ASKON İzmir Şubesi üyeleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, turnuvanın önemine vurgu yaparak, çocuklar için barış dolu bir dünya dileğinde bulundu.

“Çocuklar Gülerse, Dünya Güler”

Murat Eskici, konuşmasında İzmir’den dünyaya güçlü bir barış mesajı gönderdiklerini ifade etti. Eskici, “Çocuklar yaşasın, ölmesin diyoruz. Çünkü çocuklar gülerse dünya güler. Ülkemizin geleceği için hepimizin tek bir görevi var; çocuklarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamak. Ancak bu görevimizi yerine getirirken Filistin’de çocuklar ve aileleri acı çekiyor. Bizler de İzmirliler olarak bu acıya ortak oluyor, çocuklar ölmesin, savaşlar son bulsun istiyoruz. Bu turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese, tüm katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Barış İçin Birlikte Sahaya Çıktılar

Turnuvada, İzmirli çocuklar hem spor yapmanın hem de Filistinli kardeşlerine destek olmanın gururunu yaşadı. Çocukların enerjisi ve sahadaki coşkusu, organizasyonun ne kadar anlamlı ve değerli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Katılımcılar, barış için futbol oynarken, bu tür etkinliklerin artması gerektiğini dile getirdi.

İzmir’den Filistin’e Barış Mesajı

“Çocuklar Yaşasın Futbol Turnuvası” sadece bir spor etkinliği olmanın ötesine geçerek, İzmir’den tüm dünyaya barış ve dayanışma mesajları gönderen önemli bir platform haline geldi. Turnuvaya katılan çocuklar, sahada gösterdikleri performansla Filistinli kardeşlerine umut olurken, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenler de bu anlamlı etkinliğe katkı sağlamanın gururunu yaşadı.

Bu etkinlik, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gösterirken, İzmirli çocukların Filistinli kardeşlerine olan desteğiyle barış dolu bir gelecek için önemli bir adım atılmış oldu.