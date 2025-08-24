T.C. Aydın Adliyesi personeli tarafından, Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün koordinesinde 13 Ağustos Çarşamba günü saat 13:45’te Aydın Gençlik Merkezi Fethi Sekin Seminer Salonu’nda “İşçi Sağlığı ve İşçi Güvenliği” konulu bir seminer gerçekleştirildi.

Kurum bünyesinde infazı devam eden 145 yükümlünün katıldığı seminerin sunumunu gönüllü çalışanlardan A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Hacı Kuyu yaptı. Etkinliğe ayrıca Ege İş Sağlığı Güvenliği Federasyonu Başkanı Anıl Pehlivan da katılım sağladı.

Programda katılımcılara iş sağlığı ve güvenliğinin tanımı, tarihçesi ve önemi anlatıldı. Yükümlülerin çalışacakları alanlarda dikkat etmeleri gereken hususlar detaylı şekilde aktarıldı. Ayrıca iş sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulandı.

Seminer soru-cevap bölümüyle son bulurken, Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yetkilileri gönüllü çalışanların katkılarıyla bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.