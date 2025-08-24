Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gerçekleşen ve aşiret geleneğine uygun olarak düzenlenen düğün, hem katılımcı sayısı hem de takılan takılarla dikkat çekti. Vahap Ağlamaz’ın kardeşi Tahir Ağlamaz ile Aslı Demir çiftinin dünya evine girdiği törende, toplam 5000’den fazla davetli yer aldı.

Düğün, Gebze’deki kapalı bir pazar yerinde düzenlendi. Gelin ve damada, davetliler tarafından toplamda 19 milyon 800 bin lira nakit ve 5 kilo altın takıldı. Takıların sayımı ise toy babaları olarak bilinen ve 15’ten fazla aile büyüğünün yer aldığı özel masada gerçekleştirildi. Büyük boy valizlere sığdırılmakta güçlük çekilen takılar, düğünün en dikkat çeken anlarından biri oldu.

Etkinliğe aşiret liderlerinden milletvekillerine, sivil toplum kuruluşu ve dernek başkanlarından iş insanlarına kadar çok sayıda kişi katıldı. AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve CHP Kocaeli Milletvekili Nail Çiler de davetliler arasında yer aldı.

Damadın abisi Vahap Ağlamaz, düğüne Türkiye’nin 81 ilinden ve dünyanın farklı ülkelerinden misafirlerin katıldığını belirterek, “Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz” dedi.

Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden halaylarla sona eren düğün, geleneksel aşiret kutlamalarının görkemli bir örneği olarak kayıtlara geçti.