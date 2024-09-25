Aydın Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Parkı içerisinde yer alan 100. Yıl Öğrenci Çalışma Salonu ile eğitim ve öğretim alanında önemli bir adım attı. Her yaştan Aydınlı için hizmet veren bu modern çalışma alanı, özellikle öğrencilerin ders çalışmak, araştırma yapmak ve projeler üzerinde çalışmak için tercih ettiği bir merkez haline geldi.

Geniş ve modern imkanlar

100. Yıl Öğrenci Çalışma Salonu, ferah bir çalışma ortamı sunmanın yanı sıra zengin kütüphane kaynakları, sınırsız internet erişimi ve kafe hizmetleri ile dikkat çekiyor. Öğrenciler, geniş masa ve sandalye düzenlemeleri, modern aydınlatma sistemleri ve sessiz çalışma ortamı ile konforlu bir şekilde derslerini sürdürme fırsatı buluyor. Ziyaretçiler, bu olanaklar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkürlerini ileterek memnuniyetlerini dile getirdi.

Eğitimde sürekli destek

Başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirterek, “Gelecek nesillerimizin en iyi şekilde yetişmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Eğitim ve öğretim alanında önemli yatırımlar yapmaya, gençlerimizin kendilerini geliştirebileceği ve sosyalleşebileceği projeler üretmeye kararlıyız. Öğrencilerimizin her zaman yanındayız, onların destekçisiyiz” ifadelerini kullandı.