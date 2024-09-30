Aydın'ın Efeler ilçesinde öğle arası okul dışındaki bir işletmede tavuk-pilav yedikten sonra rahatsızlanan 8 lise öğrencisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, Efeler Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, lisede eğitim gören 8 öğrenci öğle arasında okul dışındaki bir işletmeden tavuk-pilav yedi. Okula döndükten kısa süre sonra mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler gösteren öğrenciler, fenalaşınca durumu öğretmenlerine bildirdi.

Sağlık ekipleri hemen müdahale etti

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, öğrencilere ilk müdahaleyi yaparak gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırdı. Öğrencilerin tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.