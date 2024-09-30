9 Ekim 2024 tarihinde BİM mağazalarına gelecek indirimli ürünleri sizler için araştırdık. İşte BİM mağaza raflarında yer alan BİM aktüel kataloğu ve indirimli ürünler listesi…
BİM’de bu hafta neler var? 9 Ekim 2024 BİM aktüel…
Nofrost buzdolabı KEY 490 NFS 19.975 TL
Nofrost buzdolabı KEY 430 NFE 14.975 TL
8 kg. çamaşır makinesi KEY 8002 CM 9.750 TL
4 programlı bulaşık makinesi KEY 4014 BMS 10.750 TL
Bamboo plus bonel yaylı tek kişilik yatak 1.999 TL
Flexi bonel yaylı çift kişilik yatak 3.299 TL
Smart sünger yatak tek kişilik 1.499 TL
Voyage Kuş tüyü süngerli tek kişilik yatak 1.850 TL
Multi comfort visco torba yaylı çift kişilik yatak 5.499 TL
Editör: Aykut Akyürek