Türk halk müziğinin güçlü sesi Ayfer Düzdaş, 19 Ekim 2024 Cumartesi günü saat 20:30'da Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nde dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Farklı kültürlerin müzikal zenginliğini bir araya getiren Ayfer Düzdaş, bu özel gecede dinleyicilerine unutulmaz bir müzik deneyimi sunacak.

Çok Dilli Müzik Ziyafeti

Kürtçe, Türkçe ve diğer dillerde söylediği şarkılarla geniş bir kitleye hitap eden Düzdaş, geleneksel halk müziğini modern yorumlarla harmanlayarak dinleyicilerinin gönlünde taht kurdu. Sanatçı, sahne performanslarında her zaman duygusal derinliği ve güçlü vokal tekniğiyle dikkat çekiyor. Bu konserinde de en sevilen türküleri ve halk şarkılarını yorumlayacak.

Geleneksel Ezgilerle Dolu Bir Gece

Hikmet Şimşek Sanat Merkezi'nin samimi atmosferinde gerçekleşecek olan bu konserde, Ayfer Düzdaş’ın sesi izleyicilere farklı kültürlerden ezgilerle dolu bir müzik ziyafeti sunacak. Konser, türkü severler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor.