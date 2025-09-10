Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İzmir’de iş dünyası temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi. İzmir Ticaret Odası’nda düzenlenen buluşmaya İzmir Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve birçok iş insanı katıldı.
Toplantıya önemli isimler katıldı
Toplantıya katılan isimler arasında şunlar yer aldı:
-
İzmir Valisi Süleyman Elban
-
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay
-
İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener
-
İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli
-
Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi
-
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan
-
AK Parti Milletvekili Mahmut Atilla Kaya
-
İş dünyasından çok sayıda temsilci
Toplantı, fotoğraf çekiminin ardından basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Görüşmelerde İzmir’in ekonomik durumu ve iş dünyasının öncelikleri ele alındı.