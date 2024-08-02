Anayasa Mahkemesinin (AYM) sabah saatlerinden beri kapalı olan internet sitesi erişime açıldı.
"Anayasa Mahkemesinin internet sitesi erişime kapatıldı" iddialarının gündeme gelmesinin ardından internet sitesinin bakıma alındığı açıklanmıştı.
AYM, İletişim Başkanlığı’na, basın ve ifade özgürlüğüne müdahale yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ndeki ilgili kuralları, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenemeyecek yasak alana ilişkin düzenlemeler içerdiği” gerekçesiyle iptal etmişti.
Karar Resmi Gazete'de yayımlanmış, ardından AYM'nin internet sitesi ve X hesabından paylaşım yapılmıştı.
Kaynak: Haber Merkezi