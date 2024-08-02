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Karar Resmi Gazete'de yayımlanmış, ardından AYM'nin internet sitesi ve X hesabından paylaşım yapılmıştı.

AYM, İletişim Başkanlığı ’na, basın ve ifade özgürlüğü ne müdahale yetkisi veren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ndeki ilgili kuralları, “Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile düzenlenemeyecek yasak alana ilişkin düzenlemeler içerdiği” gerekçesiyle iptal etmişti.

Anayasa Mahkemesinin ( AYM ) sabah saatlerinden beri kapalı olan internet sitesi erişim e açıldı.

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