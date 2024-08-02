Altay Teknik Direktörü Gökhan Karaaslan, yeni sezonda siyah-beyazlı taraftarları mutlu edecek açıklamalar yaptı. Sahada Altay’a yakışır mücadele eden bir oyun izleteceklerini söyleyen Karaaslan, "Oyuncularımızı olabilecek en iyi seviyede lige hazırlıyoruz. Çalışmalarımız da istediğimiz oyun planını sahaya yansıtacak şekilde gerçekleştirmeye çaba gösteriyoruz. Taraftarlarımızı oynadığımız oyunla mutlu edeceğiz" dedi. Planlanan şekilde antrenmanlarını sürdürdüklerini ifade eden Karaaslan, "Şu anda oyuncularımın özellikle antrenmanlarda ortaya koyduğu özveri, hırs, çalışma disiplini ve istekli oluşları beni son derece mutlu ediyor" diye konuştu.

"Oyuncularımın azminden memnunum"

Oyuncularla iyi bir iletişim kurduğunu dile getiren Karaaslan, "Sahada istediklerimi gerçekleştirmeleri adına onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Dolayısıyla onların bana verdikleri geri bildirimden de oldukça memnunum. Çünkü sahada sonuçta futbolcular oynuyorlar ve futbolcuların göstermiş oldukları sahaya yansıtmış oldukları bu özverileri, bu disiplinleri, bu çalışkanlıkları özellikle hırsları burada bizim antrenman performansını da yükseltiyor" dedi.