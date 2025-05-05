Kurşunsuz benzin litre fiyatı 46,45 TL ile 46,53 TL arasında değişirken, motorin fiyatları ise 46,85 TL ile 46,93 TL aralığında seyrediyor.

Benzin fiyatı en yüksek Çameli'de

Denizli merkezde kurşunsuz benzin fiyatı 46,46 TL olarak belirlenirken, en yüksek fiyat 46,53 TL ile Çameli ilçesinde görüldü. Beyağaç, Baklan ve Acıpayam gibi ilçelerde benzin fiyatları ortalamanın hafif üzerinde yer aldı.

Motorin fiyatı ilçelere göre değişiyor

Motorin litre fiyatı genel olarak 46,85 TL ile 46,89 TL bandında seyretse de Çameli'de bu rakam 46,93 TL ile en yüksek seviyeye ulaştı. En düşük motorin fiyatı ise Akköy, Babadağ ve Sarayköy gibi ilçelerde 46,85 TL olarak belirlendi.

LPG fiyatı tüm ilçelerde sabit kaldı

Denizli genelinde LPG (TPGaz) fiyatı değişmedi ve tüm ilçelerde 26,89 TL seviyesinde sabit kaldı.

Denizli genelinde ortalama akaryakıt fiyatları:

Kurşunsuz Benzin (litre): 46,46 TL

Motorin (litre): 46,86 TL 5 Mayıs 2025 Manisa akaryakıt fiyatları: Benzin, motorin ve LPG ne kadar?

LPG (litre): 26,89 TL

Fiyatlar Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine ve dağıtıcı şirketlerin güncel listelerine dayanmaktadır. İlçeler arasındaki kuruş bazlı farklar lojistik maliyetlerden ve rekabet şartlarından kaynaklanmaktadır.