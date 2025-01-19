Ayvalık Belediyesi, vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine daha hızlı çözüm üretmek amacıyla başlattığı "Mahalle Buluşmaları"na start verdi. İlk buluşma 150 Evler ve Ali Çetinkaya Mahallesi'nde yapıldı. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, şeffaf, katılımcı ve demokratik bir yönetim anlayışıyla Ayvalık’ı geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirterek, vatandaşların bu süreçlere destek vermesini önemsediklerini ifade etti.

Mahalledeki ihtiyaçlar masaya yatırıldı

İlk programda, mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Ergin, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve vatandaşların şikayet ve taleplerini dinledi. Ayvalık’ın çeşitli bölgelerinde başlatılan projelere de değinen Başkan Ergin, önemli gelişmeleri paylaştı.

Doğalgaz çalışmalarının 2. etabının başladığını, 3. etabın ise yakında başlayacağını duyuran Ergin, korunaklı yanaşma projeleriyle ilgili işlemlerin tamamlandığını ve çalışmaların başladığını belirtti. Ayrıca, CanDostlar için yeni bir barınak inşaatına başlandığını ve OnON Cafe için eski garaj bölgesinde yer tahsisi çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmaları devam ediyor

Ayvalık’ın altyapısında önemli adımlar atan belediye, su sorununu çözmek için Altınova’da yeni kuyular açma çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü, yol parke taş ve sıcak asfalt çalışmalarını da kapsamlı şekilde sürdürüyor. Ayrıca, Kentsel Dönüşüm Projeleri için 1/5000'lik planların hazırlanması adına Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile görüşmeler devam ediyor.

Başkan Ergin, mahalle buluşmalarının diğer mahallelerde de devam edeceğini ve Ayvalık’ı geleceğe taşımak adına atılacak adımların büyük önem taşıdığını vurguladı. Mahalle sakinlerine katılımlarından dolayı teşekkür eden Ergin, tüm projelerin hızla hayata geçirilmesi için çalışacaklarını belirtti.