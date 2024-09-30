TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona istediği gibi başlayamayan Ayvalıkgücü Belediyespor, son iki haftada aldığı galibiyetlerle çıkışa geçti. İlk galibiyetini evinde Alanya 1221’i 3-2 yenerek elde eden Balıkesir temsilcisi, deplasmanda Çorluspor 1947'yi de 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçlarla 4 hafta sonunda 7 puana ulaşan Ayvalıkgücü Belediyespor, Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde Play-Off hattına tırmanmayı başardı. Play-Off hattında yeniden kendine yer bulan Ayvalık, ligin geri kalanında bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor.