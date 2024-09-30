Adis Jahovic'li Narlıdere, Güzelbahçe'ye mağlup oldu. Adis Jahovic'li Narlıdere, Güzelbahçe'ye mağlup oldu.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta sezona istediği gibi başlayamayan Ayvalıkgücü Belediyespor, son iki haftada aldığı galibiyetlerle çıkışa geçti. İlk galibiyetini evinde Alanya 1221’i 3-2 yenerek elde eden Balıkesir temsilcisi, deplasmanda Çorluspor 1947'yi de 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçlarla 4 hafta sonunda 7 puana ulaşan Ayvalıkgücü Belediyespor, Teknik Direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde Play-Off hattına tırmanmayı başardı. Play-Off hattında yeniden kendine yer bulan Ayvalık, ligin geri kalanında bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyor.

Kaynak: DHA