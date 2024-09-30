Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da uğradığı silahlı saldırıyla ilgili davada çarpıcı gelişmeler yaşandı. Davanın son duruşmasında, Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sert ifadeler kullandı ve oğlunun ölümünden MHP'nin üst düzey isimlerini sorumlu tuttu. Siyasi isimlerin de yoğun katılım gösterdiği duruşmada, Ateş ailesi adalet çağrısını yineledi.

"Oğlumun katilleri dışarıda"

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş, duruşmada yaptığı konuşmada MHP'nin üst düzey yöneticilerine sert sözlerle yüklendi. Ateş, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik olarak, "Devlet Bahçeli'ye hakkımı helal etmiyorum. Ona saygı da duymuyorum" ifadelerini kullandı. Oğlunun katillerinin dışarıda olduğunu iddia eden Saniye Ateş, "Benim oğlumun katilleri İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın, Olcay Kılavuz ve Ahmet Yiğit Yıldırım’dır. Korktular benim oğlumdan, genel başkan olacak diye. Ama oğlumun böyle bir amacı yoktu" şeklinde konuştu.

Saniye Ateş ayrıca, oğlunu öldürenlerin parayla bu suçu işlediğini öne sürerek, "Oğluma vurulan kurşundan çok beni acıtan hiçbir şey yok. Bu suçu işleyenler ve bu parayı verenler dışarıda. Gerçek katiller ortaya çıkmadıkça bu davanın peşini bırakmayacağız" dedi. Saniye Ateş’in ifadeleri sırasında salonda gergin anlar yaşandı ve "Amin" diyen bir kişi mahkeme başkanının talimatıyla dışarı çıkarıldı.

Siyasi liderler davayı takip etti

Duruşmayı takip edenler arasında Türkiye’nin önde gelen siyasi isimleri de yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, İYİ Parti ve Zafer Partisi'nin üst düzey yöneticileri de duruşmaya katılarak desteklerini gösterdi. Siyasi liderlerin bu tür davalara olan ilgisi, adalet arayışının geniş bir kesim tarafından takip edildiğini gözler önüne serdi.

"Adaletin sağlanması en büyük arzumdur"

Duruşmada söz alan Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş de, adaletin sağlanmasının millet için büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayşe Ateş, "Devletimizin ve milletimizin birliği, barışı ve adaletin tecellisi her şeyden önce gelir. Başka insanların bu acıyı yaşamaması için adaletin en kısa sürede gerçekleşmesi gerekiyor" diyerek duygusal bir konuşma yaptı. Bu davanın Türk adalet sisteminde önemli bir yer tutacağını belirten Ateş, hakkaniyetli bir kararın çıkmasını umut ettiğini dile getirdi.

"Başkentte kimse birini öldürmeye cesaret edemesin"

Ateş ailesinin avukatlarından Onur Altundaş, yargılamanın sonuçlarının Türkiye için örnek teşkil etmesi gerektiğini vurguladı. Altundaş, "Bu dava öyle sonuçlanmalı ki, bir daha kimse başkentin ortasında birini öldürmeye cesaret edemesin, tetikçiyi kaçırmaya cesaret edemesin" dedi. Mahkemenin adil ve doğru bir karar vermesini beklediklerini söyleyen Altundaş, davanın seyrinin Türkiye'deki hukuki süreçlere de örnek olacağını belirtti.

Mahkemede yaşanan bu çarpıcı gelişmelerin ardından duruşmaya ara verildi. Duruşmanın öğleden sonraki kısmı 14.00’da devam edecek.