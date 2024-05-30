Balıkesir'de Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde Seyir Derneği tarafından düzenlenen 'Ayvalık Uluslararası Film Festivali' 15 Haziran'da başlıyor.BALIKESİR (İGFA) - Ayvalık Belediyesi ev sahipliğinde Seyir Derneği tarafından düzenlenen Ayvalık Uluslararası Film Festivali’nin habercisi Açık Hava Film Geceleri için geri sayım başladı.

Yılın dikkat çeken ve dünya festivallerinden ödüllerle dönen yerli ve yabancı yapımları Kurukahveci Mehmet Efendi sponsorluğunda düzenlenen Açık Hava Film Geceleri kapsamında 15-23 Haziran tarihleri arasında Ayvalık’ta gösterilecek. Ayvalık Belediyesi yeni binasının denize nazır bahçesinde her akşam 21.30’da başlayacak seanslarda Kurukahveci Mehmet Efendi izleyicilere kahve ikramı yapacak Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sanatın her alanını kentte görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

9 GECE BOYUNCA AÇIK HAVADA FİLM İZLEME KEYFİ!

Ayvalık Açık Hava Film Geceleri, 15 Haziran akşamı ChristopherNolan imzalı Oppenheimer ile başlayacak. En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Kurgu, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Orijinal Müzik dallarında 7 Oscar heykelciği bulunan film, atom bombasının icadı ve geliştirilme sürecini fizikçi J. Robert Oppenheimer'ın gözünden anlatıyor. Film, dünyayı kurtarmak için yok etme riskini göze almak zorunda kalan Oppenheimer’ın ikilemini anlatan epik bir gerilim. Oppenheimer rolüyle çok sayıda ödül kazanan Cillian Murphy unutulmaz bir performans sergiliyor.

16 Haziran akşamı, ilhamını tüm zamanların en iyi restoranlarından biri kabul edilen El Bulli'nin hikâyesinden alan David Pujol yönetmenliğindeki Dali’yi Beklerken / WaitingForDali gösterilecek. Yetenekli bir şef olan Fernando, 70’li yıllarda uluslararası üne sahip sanatçı Salvador Dalí’nin yaşadığı Cadaqués köyüne gelir. Şef ile ressamın yolları kesişecek ve bu tesadüf yeni bir mutfak dehasının doğmasına neden olacaktır.

Fatih Akın'ın yazıp yönettiği İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek, 19 yıl sonra yenilenen versiyonuyla, 17 Haziran’da açık havada izleyiciyle buluşacak. Fatih Akın, bütün filmlerinde başat şekilde kullandığı müziği, bu sefer doğrudan ele alıyor, başrolü müziğe veriyor. İstanbul'u tüm katmanlarıyla, gün içinde sıklıkla geçilen ancak farkına varılmayan sokakları ve mekânlarıyla yansıtan belgesel film, İstanbul'un gerçek ruhunu ve sesini hissettiriyor. Alman müzisyen Alexander Hacke’nin İstanbul’a gelip Selim Sesler’le tanışması ve aralarında kurulan müzikal bağla açılan belgeselde; Baba Zula, Duman, Aynur Doğan, Orient Expressions, Sezen Aksu, Replikas ve Müzeyyen Senar’ın da aralarında bulunduğu pek çok müzisyen bu maceraya katılıyor ve ortaya İstanbul'un çok sesli panoraması çıkıyor. Müzisyenlerin tarzları farklı olsa da hedefleri bir ve birleştirici: İstanbul'un şarkısını yaratmak.

İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek’in özel gösterimi ertesinde, 18 Haziran Salı müzik yazarı-araştırmacısı Murat Meriç “Dünyanın İki Yakası: 2000’lerin başında İstanbul’un Müziği” başlıklı bir söyleşiyle ASKEV Sera’da izleyicilerle buluşacak. Meriç’in İstanbul’un 2000’lerin başındaki müzikal haritasını çizeceği ve bu manzaranın içeriden ve dışarıdan görünüşünü değerlendireceği söyleşi Bilginer-Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı işbirliğiyle düzenleniyor. Murat Meriç söyleşinin ardından Ayvalık’ın müzikal haritasındaönemli yer tutan Kraft Bar’da İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek’in izinde bir DJ Set için mikserin başında olacak.