Ege Üniversitesinde 2025-2026 eğitim-öğretim yılı hazırlıkları Rektör Prof. Dr. Necdet Budak’ın liderliğinde yoğun şekilde sürdürüldü. Rektör, ana ve hastane kampüslerinde birim yöneticileriyle birlikte incelemelerde bulundu. Çalışmaların her aşaması yerinde gözlemlendi ve yürütülen hazırlıklarla ilgili detaylı bilgi alındı. Üniversitenin fiziki altyapı ve eğitim olanakları, yeni dönem öncesinde eksiksiz hale getirildi.

Öğrenci odaklı eğitim hedefleniyor

Rektör Budak, yeni eğitim dönemine tam hazır olunması için yürütülen çalışmaların önemine değindi. Üniversitenin tam akredite, öğrenci odaklı ve sağlık temalı bir araştırma üniversitesi olarak konumlandırıldığı belirtildi. YKS 2025 tercih döneminin başlamasıyla birlikte öğrenci adaylarının Ege Üniversitesi ailesine katılımının heyecanla beklendiği ifade edildi. Dersliklerden laboratuvarlara, spor tesislerinden kütüphane hizmetlerine kadar pek çok alanda iyileştirmelerin yapıldığı vurgulandı.

Huzurlu üniversite, kaliteli eğitim vizyonu sürdürülüyor

Ege Üniversitesi, “Huzurlu Üniversite, Kaliteli Eğitim, Aydınlık Gelecek” mottosuyla Türkiye’de birçok alanda öncü projelere imza attı. Lisans ve ön lisans programlarının yüzde yüze yakını akredite edilerek Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi sürecinde önemli bir başarı elde edildi. Öğrencilerin hem teorik hem de uygulamalı eğitimle iş dünyasına hazırlanması sağlandı. Üniversite bünyesindeki 85 öğrenci topluluğu ve kültür-sanat etkinlikleriyle öğrencilerin sosyal gelişimi desteklendi.

Akademik yıl büyük motivasyonla başlayacak

Rektör Budak, yeni akademik döneme büyük bir motivasyonla girileceğini belirtti. Üniversitede hayata geçirilen projeler ve teknolojik yeniliklerin eğitim kalitesini artırdığı ifade edildi. Öğrencilerin kampüste huzur ve güven içinde eğitim alabilmesi için çalışmaların titizlikle sürdüğü aktarıldı. Akademisyenler, idari personel ve yöneticilerle gerçekleştirilen görüşmelerle kalite kültürünün geliştirilmesi hedeflendi.

Sağlık kampüsünde incelemeler yapıldı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kampüsünde de incelemelerde bulunan Rektör Budak, hastalar ve yakınlarıyla sohbet etti, sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Hastanenin A Plus standartlarında hizmet sunduğu vurgulandı. Güçlü araştırma ekosistemi ve bilimsel çalışmalarla hem öğrencilerin hem de bölge halkının beklentilerine en iyi şekilde yanıt verildiği ifade edildi. Üniversite, milli teknoloji hamlesi ve kalkınma planı hedefleri doğrultusunda bilim üretmeye devam edecek.