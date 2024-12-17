Ayvalık Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla kurduğu mahalleevlerindeki kadın üreticiler, yılbaşı öncesi birbirinden renkli el emeği ürünlerini vatandaşların beğenisine sundu. Dr. Fazıl Doğan (At Arabacılar) Meydanı’ndaki eski Aşevi ve Cunda (Alibey) Adası hizmet binasında açılan Yılbaşı Pazarı, özellikle hediyelik eşya arayanların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Kadın üreticilere destek

Sevdiklerine el emeği ürünler hediye etmek isteyenler, 31 Aralık akşamına kadar her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Yılbaşı Pazarı’nı ziyaret edebilecek. Pazarda seramik, takı tasarımı, keçe işleme, örgü, deri işleme gibi birçok farklı el sanatı ürünü yer alıyor. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in öncülüğünde kurulan mahalleevlerinin sorumluluğunu Canan Ergin üstleniyor. Mahalleevleri, kadınların hem sosyalleşmesi hem de aile bütçelerine katkı sağlamasına fırsat tanıyor.

13 aktif kursla kadınlara destek

Mahalleevlerinde kadınlara yönelik 13 farklı kurs düzenleniyor. Seramik, vitray, cam boyama, takı tasarımı, kırkyama, makrome ve sepet örücülüğü gibi kursların yanı sıra belirli zamanlarda soğuk sabun ve mum yapımı atölyeleri de gerçekleştiriliyor. Ücretsiz verilen eğitimler, yirmi kişilik sınıflarda kadınların el becerilerini geliştirmesini ve yeni ürünler üretmesini sağlıyor.