Merakla beklenen aile macerası filmi "Baba Beni Güldürsene" için özel olarak üretilen Faberge yumurtası, şimdiden dikkatleri üzerine çekti. Bir babanın monoton hayatını geride bırakıp kızı için dünyanın en eğlenceli babasına dönüşmesini konu alan film, izleyicilere keyifli anlar yaşatmayı hedefliyor.

Yapım ekibi, Almanya’nın Chemnitz şehrindeki ünlü bir atölyeyle anlaşarak bu değerli sanat eserini yaratırken, Türkiye’den gönderilen özel taşlarla süslenen Faberge yumurtası, filmin sembolü olarak öne çıkıyor. Sanat ve zanaatkarlığın buluştuğu bu eşsiz eser, filme estetik bir katkı sağlarken, izleyicilere de görsel bir şölen sunacak.

"Baba Beni Güldürsene", 8 Kasım’da sinemalarda gösterime girecek ve Faberge yumurtası gibi pek çok sürprizle sinemaseverleri bekliyor.