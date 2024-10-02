Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig 2024/25 sezonunun 8. haftasında görev yapacak hakemleri duyurdu. 4 Ekim Cuma günü oynanacak Rizespor-Antalyaspor maçı ile başlayacak haftada, hakem Burak Pakkan düdük çalacak.
Hafta boyunca Galatasaray, sahasında Alanyaspor'u ağırlarken, Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'ya, Trabzonspor ise Hatayspor'a konuk olacak. Bu hafta Fenerbahçe ise bay geçecek.
TFF’nin açıkladığı hakem listesine göre, Galatasaray-Alanyaspor maçını Mehmet Türkmen, Gaziantep FK-Beşiktaş maçını ise Muhammet Ali Metoğlu yönetecek.
Rizespor-Antalyaspor: Burak Pakkan
Kasımpaşa-Bodrum FK: Direnç Tonusluoğlu
Göztepe-Sivasspor: Ali Şansalan
Başakşehir-Kayserispor: Yasin Kol
Hatayspor-Trabzonspor: Kadir Sağlam
Konyaspor-Eyüpspor: Erkan Özdamar
Adana Demirspor-Samsunspor: Alper Akarsu
Galatasaray-Alanyaspor: Mehmet Türkmen
Gaziantep FK-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu