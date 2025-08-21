Efes Selçuk Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü’ne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği birimi, Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün talebi üzerine 55 personele eğitim düzenledi. Amaç, belediye çalışanlarının iş sağlığı konusunda bilinçlenmesi ve güvenli bir çalışma ortamı sağlanması oldu.

Eğitimde riskler ve önlemler anlatıldı

Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen eğitimde, doğru kişisel koruyucu ve ekipman kullanımı, çalışma sırasında belirli periyotlarla dinlenmenin önemi, eldiven ve maskelerin düzenli değiştirilmesi, iş kazalarını önleyici tedbirler ve riskli davranışlardan kaçınma konuları ele alındı. Ayrıca sağlıklı uyku ve beslenmenin iş kazalarını azaltmadaki rolü ve karşılaşılabilecek tehlike durumları hakkında bilgiler verildi.

Müdür Aracı eğitimlerin önemine değindi

Temizlik İşleri Müdürü Özkan Aracı, eğitimlerin olası iş kazalarının önüne geçmek için büyük önem taşıdığını vurguladı. Aracı, “Personelimizin güvenli ve sağlıklı bir ortamda çalışması önceliğimiz. Bu eğitimde doğru ekipman kullanımı, kişisel koruyucular, dinlenme süreleri ve beslenme gibi konuları vurguladık. Edindikleri bilgileri sahada uygulamalarını ve sağlıklarını ön planda tutmalarını temenni ediyoruz. Eğitim çalışmalarımızı düzenli olarak sürdüreceğiz” dedi.