İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde mayıs ayında gözaltına aldığı sırada ağır yaralanan ve iki bacağı ampüte edilen dört çocuk annesi Filistinli Vefa Cerrar (50) hayatını kaybetti.

Filistinli Filistinli Vefa Cerrar'ın oğlu yaptığı açıklamayla annesinin vefat haberini duyurdu.

Cerrar, "Vefanın ve fedakarlığın simgesi olan, esir alınan, yaralanan, sabreden sevgili annemiz Vefa Cerrar, Aksa Tufanı'ndaki şehitlerin saflarına katıldı." ifadelerini kullandı.

Filistinli kadının eşi Abdulcebbar Cerrar'ın da (58) Şubat 2024'ten bu yana idari tutuklu olarak İsrail cezaevinde oluğu biliniyor.

İsrail güçlerinin Cenin kentindeki evine 21 Mayıs'ta düzenlediği baskın sırasında gözaltına alınan ve yaralanan Filistinli kadının iki bacağı dizlerinin altından ampüte edilmişti.

Filistinli avukat Halid Mehacine, 28 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Cerrar'ı İsrail'in kuzeyindeki Afula Hastanesindeki yoğun bakım odasında ziyaret ettiğini, kendisinin uyutulduğunu ve aynı zamanda tutukluluk prosedürlerine tabi olduğunu dile getirmişti.

Mecahine, dört çocuk annesi Filistinli hakkında, yaralı ve sağlık durumu kötü olmasına rağmen dört ay idari tutukluluk kararı verildiğini söylemişti.

Ancak ağır yaralı Filistinli kadın İsrail hastanesinde geçirdiği ameliyattan birkaç gün sonra 31 Mayıs'ta serbest bırakılmıştı.

İsrail ordusu, 21-23 Mayıs'ta Batı Şeria'nın Cenin kenti ve kampına saldırılar düzenlemiş, saldırılarda 12 Filistinli hayatını kaybederken, 21 Filistinli yaralanmış, yedi ev tamamen tahrip edilirken, yüzlerce ev hasar görmüştü.