Bahçeli, Türkiye’nin milli huzur ve asayiş ortamını hedef alan girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda emin ve cesur adımlarla yol alırken, milli huzurda gedik açmak isteyen, yumuşak karın arayan iç ve dış mihraklara taşeronluk yapan hiç kimseye tahammül gösterilmemelidir.”

MHP lideri, özellikle önümüzdeki süreçte artabilecek risklere işaret ederek, “Önümüzdeki günler her türlü provokasyona açık ve yatkındır” değerlendirmesinde bulundu.